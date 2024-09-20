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AH股新聞

20/09/2024 11:38

《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒２％，一線城市限購擬再鬆地產股起動

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市整體偏弱，臨近午盤ＥＴＦ顯著放量，易方達創業板
ＥＴＦ１１點後成交金額超７億元（人民幣．下同）。船舶、日用及醫藥股跌幅靠前，房地產板
塊震盪反彈。滬綜指半日跌０﹒２３％，報２７２９﹒６９點，深成指跌０﹒４４％，創業板指
亦跌０﹒８％。
　　成交萎縮，兩市半日成交額３４６０億元，與上個交易日縮量８０３億或減越１９％。
　　９月兩期限ＬＰＲ維持不變，令預期受惠降息的地產股低開，不過北京市宣布將優化房策，
包括適時取消普通住宅與非普通住宅的劃分標準；另外，外電引述知情人士報道，為刺激樓市，
中國政府正考慮進一步放寬一線城市限購措施，包括放鬆北京、上海等城市的購房戶籍限制；並
考慮不再區分首套房和二套房。這些改變意味著一線城市購房需求可能得到提振，而購買二套房
時或將享受更低的首付款比例和貸款利率。
　　利好接踵而來，地產板塊半日升近１﹒９％。渝開發（深：０００５１４）及大龍地產
（滬：６００１５９）漲停，新華聯（深：０００６２０）升超８％，中交地產
（深：０００７３６）揚７﹒３％，京投發展（滬：６００６８３）升５﹒４％。
　　下跌方面，「南北船」復牌後股價存套利空間，拖累船舶板塊調整，中國重工
（滬：６０１９８９）半日跌７﹒６％，中國船舶（滬：６００１５０）挫６﹒５％，中國動力
（滬：６００４８２）跌６﹒４％，中船科技（滬：６０００７２）及中船防務
（滬：６００６８５）均跌逾５％。（ｒｙ）

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