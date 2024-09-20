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AH股新聞

20/09/2024 15:06

《Ａ股行情》滬綜指勉強收升０﹒０３％，全周升１％終止四連跌

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市今日總體偏弱，午後有資金入市，四隻滬深
３００ＥＴＦ成交明顯放量，滬綜指尾盤翻紅，勉強收升０﹒０３％，報２７３６﹒８１點，深
成指則跌０﹒１５％，創業板指收跌０﹒６４％。板塊方面，房地產、信創、華為產業鏈漲幅居
前，船舶、醫藥醫療等全日調整。事實上今日個股跌多升少，３３１５隻個股下跌，上漲個股僅
１５６７個。
　　兩市成交額錄５７４７億元（人民幣．下同），按日減少８﹒３％。
　　由於中秋假期休市，本周Ａ股只有三個交易日，三日均收升情況下，全周有１﹒２％升幅，
終止四周連跌。但具體到每日走勢發現，滬綜指節後連續兩日盤中跌穿二千七關，護盤資金苦苦
救市。原因可能是上周六（１４日）公布的８月工業增加值、社會消費品零售總額等數據同比增
速放緩，顯示內需疲弱，完成經濟增長全年目標壓力更大，投資者信心轉弱。
　　伴隨著美聯儲宣布大幅度降息，市場期待為中國貨幣政策帶來更大操作空間。雖然人行今公
布９月各期限ＬＰＲ按兵不動，但業內專家指四季度降息仍然可期。
　
＊地產股連漲三日，一線限購或再寬鬆＊
　
　　外電報道指，為刺激房地產市場復甦，內地正考慮進一步放寬一線城市的住房限購措施。消
息人士透露，監管正討論在北京、上海等放鬆購房戶籍限制；同時也考慮在因城施策前提下，允
許不再區分首套房和二套房。這些改變意味著非本地居民在一線城市購房的需求可能得到提振，
而購買二套房時購房者或將享受更低的首付款比例和貸款利率。
　　北京市亦表示進一步優化房策，會適時取消普通住宅和非普通住宅標準，優化商品住宅用地
交易規則，改革商品房預售制度等。
　　地產股連升三日，今日板塊漲幅有１﹒５％。渝開發（深：０００５１４）、大龍地產
（滬：６００１５９）漲停，新華聯（深：０００６２０）升６﹒６％，中交地產
（深：０００７３６）升４﹒９％，京投發展（滬：６００６８３）升４﹒７％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３２０１﹒０５　＋０﹒１６　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２７３６﹒８１　＋０﹒０３　　　　２５５４﹒３３　　
　　上證Ａ股指數　　２８６８﹒３８　＋０﹒０３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８０７５﹒１４　－０﹒１５　　　　３１９３﹒１５　　
　　深圳創業板指數　１５３６﹒６０　－０﹒６４　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３４﹒３６　　＋０﹒３６　　　　　１﹒５８　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０４２﹒４５　－０﹒２３　　　　　０﹒３４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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