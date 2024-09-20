《中國要聞》思科大連傳裁員約３００人，賠償Ｎ＋７

《經濟通通訊社２０日專訊》繼英特爾、ＩＢＭ後，另一知名科技巨頭思科（Ｃｉｓｃｏ）

也裁員。據《鳳凰網財經》引述消息報道，思科年內第二波裁員策略落地，多名思科大連員工爆

料稱，１９日正式收到裁員通知，思科大連預計裁減約３００名藍牌（正式）員工，賠償方案包

括兩種選擇：一是直接走人，拿「Ｎ＋７」；二是延遲兩個月，拿「Ｎ＋５」。消息又指，未來

思科整體業務大部分或轉移到印度或日本。

報道引述思科員工指，１９日總部ＨＲ找了很多員工談話，「今天（１９日）已經吃了散夥

飯。有的部門直接消失。有的項目組２０人裁了３個，後續還會裁」。思科員工並指，這已是思

科今年第二波裁員，被裁員工都與日語、韓語項目有關，「思科非正式員工沒有全部被裁，但是

以後不好說」。

報道又引述被裁員工家屬稱，據其所知，思科是全球裁員，裁員主要涉及到藍牌日韓項目員

工近３００人，波及ＴＡＣ（技術售後）等崗位，「紅牌（非正式員工）裁員應該也快了，也就

是這三個月的事」。

思科１９８４年成立，１９９４年進入中國市場。２００５年１０月，思科上海研發中心正

式啟用；２０１０年１月，思科宣布成立大中華區。今年２月，思科全球裁員約４０００人，到

８月再宣布將裁減全球約７％員工。據媒體計算，思科目前約有９０４００名員工，意味本次裁

員將會減少６３００多個工作崗位。（ｓｌ）

