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AH股新聞

20/09/2024 10:04

《中國要聞》思科大連傳裁員約３００人，賠償Ｎ＋７

　　《經濟通通訊社２０日專訊》繼英特爾、ＩＢＭ後，另一知名科技巨頭思科（Ｃｉｓｃｏ）
也裁員。據《鳳凰網財經》引述消息報道，思科年內第二波裁員策略落地，多名思科大連員工爆
料稱，１９日正式收到裁員通知，思科大連預計裁減約３００名藍牌（正式）員工，賠償方案包
括兩種選擇：一是直接走人，拿「Ｎ＋７」；二是延遲兩個月，拿「Ｎ＋５」。消息又指，未來
思科整體業務大部分或轉移到印度或日本。
　　報道引述思科員工指，１９日總部ＨＲ找了很多員工談話，「今天（１９日）已經吃了散夥
飯。有的部門直接消失。有的項目組２０人裁了３個，後續還會裁」。思科員工並指，這已是思
科今年第二波裁員，被裁員工都與日語、韓語項目有關，「思科非正式員工沒有全部被裁，但是
以後不好說」。
　　報道又引述被裁員工家屬稱，據其所知，思科是全球裁員，裁員主要涉及到藍牌日韓項目員
工近３００人，波及ＴＡＣ（技術售後）等崗位，「紅牌（非正式員工）裁員應該也快了，也就
是這三個月的事」。
　　思科１９８４年成立，１９９４年進入中國市場。２００５年１０月，思科上海研發中心正
式啟用；２０１０年１月，思科宣布成立大中華區。今年２月，思科全球裁員約４０００人，到
８月再宣布將裁減全球約７％員工。據媒體計算，思科目前約有９０４００名員工，意味本次裁
員將會減少６３００多個工作崗位。（ｓｌ）

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