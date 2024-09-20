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AH股新聞

20/09/2024 10:37

【人行操作】光大銀行：銀行淨息差壓力大及利率錨持穩阻降ＬＰＲ

　　《經濟通通訊社２０日專訊》儘管美聯儲降息令中國貨幣寬鬆預期升溫，人民銀行今日公布
，９月一年期、五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別為３﹒３５％、３﹒８５％，繼續
持穩，市場對此頗感意外。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，９月ＬＰＲ利率保持穩定，主要是銀行的淨息
差壓力偏大，政策利率（７天期逆回購利率）按兵不動。目前存款利率調整面臨一定約束，銀行
短期大幅調降ＬＰＲ和貸款利率阻力偏大。
　
＊不排除年內仍會降ＬＰＲ，惟幅度不宜期望過大＊
　
　　他認為，本次不降，但不排除年內仍有調降可能，主要是目前微觀主體不夠活躍，人行可能
繼續引導和推動金融機構進一步合理調降實體經濟融資成本，例如通過利率錨（降息）、降準、
結構工具，存款利率重定價等，但幅度預計不宜過大期望。經濟整體保持復甦，房地產有積極復
甦跡象，目前需要保持定力和耐心。
　　他並稱，人行近期釋放支持性貨幣政策有望適度加力。不排除人行近期通過降準等工具，釋
放長期限、低成本資金，幫助銀行穩定負債成本，優化負債結構，也能對沖到期ＭＬＦ（中期借
貸便利）資金，提振市場對經濟復甦信心，平穩資金面等，起到一舉多得效果。（ｓｌ）

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