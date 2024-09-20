【人行操作】東方金誠：料第四季降逆回購利率，引導ＬＰＲ下調

《經濟通通訊社２０日專訊》儘管美聯儲降息令中國貨幣寬鬆預期升溫，人民銀行今日公布

，９月一年期、五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別為３﹒３５％、３﹒８５％，繼續

持穩，市場對此頗感意外。

東方金誠王青、李曉峰、馮琳表示，考慮到當前宏觀經濟下行壓力總體可控，各類風險也繼

續得到有效控制，貨幣政策有條件堅持「以我為主」，短時間內連續下調政策利率並引導ＬＰＲ

報價跟進下調的迫切性不大。

他們並指，當前利率下調存在一定約束。今年一、二季度銀行淨息差均為１﹒５４％，較去

年四季度下行０﹒１５個百分點，已明顯低於１﹒８％的警戒水平。若短期內連續下調政策利率

並引導ＬＰＲ報價跟進下調，加之規模龐大的存量房貸利率也有較大下調空間，下半年銀行淨息

差將面臨較大幅度下行的壓力，不利於銀行經營的穩健性。

展望未來，美聯儲較大幅度降息後，中國貨幣政策靈活調整空間擴大，降息降準概率都在上

升。綜合考慮當前的經濟運行態勢及物價走勢，四季度人行有可能下調主要政策利率，也就是７

天期逆回購利率，下調幅度估計為１０－２０個基點，屆時將引導ＬＰＲ報價跟進下調。

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