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AH股新聞

20/09/2024 11:29

《中國房產》貝殼近１１億拿下成都一幅住宅用地，料全程自主操盤

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《財聯社》報道，貝殼（０２４２３）旗下貝好家（成都）
置業有限公司今日（２０日）競得成都錦江區金融城三期Ｈ１２地塊，為住宅用地。該地塊出讓
面積１﹒５８萬平方米，起拍樓面價每平方米１９２００元人民幣，最終成交總價１０﹒７６億
元人民幣，溢價率４２﹒１９％。報道引述知情人士表示，根據地塊屬性，該項目初步定位為高
端產品，預計全流程由貝好家團隊自主操盤。
　　貝好家今年３月開始亮相北京、廣州等地土地拍賣會場，７月底透過控股公司在西安以
１﹒３３８億元人民幣拿下未央區２宗共１４﹒４７５畝商住用地。當時貝好家方面表示，貝好
家的定位不是傳統房地產開發，而是數據驅動型住宅開發服務平台，主要為業主方、開發商等合
作夥伴提供「１＋２」模式的綜合解決方案，而西安項目就是貝好家在「１＋２」模式下的一個
多方合作項目。貝好家又指，目前處於前期探索階段，重點關注中國主要一二線城市的合作機會

　　據介紹，「１」即「核心」，具體為以Ｃ２Ｍ（從消費者到製造者）為理念，通過大數據分
析，利用ＡＩ算法深度洞察和挖掘出客戶需求，形成包含產品定位、產品初步設計、產化深度設
計等的全套產品解決方案。「２」即是指「靈活多樣的資金服務、線上線下一體化的高效營銷服
務」。（ｓｌ）

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