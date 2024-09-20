《中國房產》貝殼近１１億拿下成都一幅住宅用地，料全程自主操盤

《經濟通通訊社２０日專訊》據《財聯社》報道，貝殼（０２４２３）旗下貝好家（成都）

置業有限公司今日（２０日）競得成都錦江區金融城三期Ｈ１２地塊，為住宅用地。該地塊出讓

面積１﹒５８萬平方米，起拍樓面價每平方米１９２００元人民幣，最終成交總價１０﹒７６億

元人民幣，溢價率４２﹒１９％。報道引述知情人士表示，根據地塊屬性，該項目初步定位為高

端產品，預計全流程由貝好家團隊自主操盤。

貝好家今年３月開始亮相北京、廣州等地土地拍賣會場，７月底透過控股公司在西安以

１﹒３３８億元人民幣拿下未央區２宗共１４﹒４７５畝商住用地。當時貝好家方面表示，貝好

家的定位不是傳統房地產開發，而是數據驅動型住宅開發服務平台，主要為業主方、開發商等合

作夥伴提供「１＋２」模式的綜合解決方案，而西安項目就是貝好家在「１＋２」模式下的一個

多方合作項目。貝好家又指，目前處於前期探索階段，重點關注中國主要一二線城市的合作機會

。

據介紹，「１」即「核心」，具體為以Ｃ２Ｍ（從消費者到製造者）為理念，通過大數據分

析，利用ＡＩ算法深度洞察和挖掘出客戶需求，形成包含產品定位、產品初步設計、產化深度設

計等的全套產品解決方案。「２」即是指「靈活多樣的資金服務、線上線下一體化的高效營銷服

務」。（ｓｌ）

