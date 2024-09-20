《Ａ股動向》有黃牛不再回收龍年生肖茅台，稱批價已跌破發售價

《經濟通通訊社２０日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）股價繼續在１３００元（人民

幣．下同）以下徘徊，今日收升０﹒２％報１２６３﹒９２元。實體茅台酒價格也走低，據《第

一財經》今日報道，北京多位「黃牛」表示，已經不再回收龍年生肖茅台（以下簡稱龍茅），稱

其批價已經跌破發售價（每瓶２４９９元），酒商對於茅台後續價格走勢感到擔憂。

報道指，今年１月７日，龍茅正式上架ｉ茅台ＡＰＰ，價格為每瓶２４９９元。上市之初，

龍茅曾一度被市場爆炒，炒價高達每瓶６０００元，但到５、６月份，龍茅的價格已跌至每瓶

３０００元以下，８月中旬又跌至每瓶２８００元左右。

報道引述江蘇酒商稱，目前影響較大的主要是「黃牛」層面，近期ｉ茅台上預約龍茅的人數

並不少。目前市場端包括龍茅在內的茅台產品出貨較多，但需求不足，觀望情緒濃厚，導致茅台

整體市場價格持續下行，「黃牛」也無利可圖，長期來看茅台價格走勢不容樂觀。

「今日酒價」等第三方民間報價平台顯示，今日，２０２４年飛天茅台的原箱批價為每瓶

２４７０元，跌破２５００元大關，比上周又有下滑，繼續逼近散瓶飛天茅台價格。而散瓶飛天

茅台價格為每瓶２３６５元，與上周持平。

有酒業評論員表示，茅台市場價格的變化主要還是受市場和經濟環境變化影響，目前舍得

（滬：６００７０２）、國窖１５７３、五糧液（深：０００８５８）的回收價格也表現低迷，

「黃牛」甚至開始拒收所有酒廠的文創產品。預計今年十一到春節前，白酒需求依然會較為低迷

，具體情況還要進一步觀望。（ｊｑ）

