【聚焦數據】首８月全國財收降２﹒６％，支出增１﹒５％

《經濟通通訊社２０日專訊》中國財政部公布，１－８月，全國一般公共預算收入１４７，
７７６億元（人民幣．下同），同比下降２﹒６％，扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數
、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，可比增長１％左右。
分中央和地方看，１－８月，中央一般公共預算收入６５３６１億元，同比下降６﹒２％；
地方一般公共預算本級收入８２４１５億元，同比增長０﹒４％。
分稅收和非稅收入看，１－８月，全國稅收收入１２１，０５９億元，同比下降５﹒３％；
非稅收入２６７１７億元，同比增長１１﹒７％。
＊證券交易印花稅降５５﹒５％，房產稅增逾２０％＊
主要稅收收入中，印花稅２２３３億元，同比下降２３﹒１％，其中證券交易印花稅６５３
億元，同比下降５５﹒５％。國內增值稅４５９３６億元，同比下降４﹒９％。國內消費稅
１１３０２億元，同比增長４﹒２％。車輛購置稅１６２１億元，同比下降９﹒６％。出口退稅
１４４６１億元，同比增長１４﹒４％。土地和房地產相關稅收中，契稅３５５８億元，同比下
降１２％；房產稅２９６７億元，同比增長２０﹒１％；土地增值稅３６３２億元，同比下降
８﹒７％。
＊首８月衛生健康支出降近１３％，社保就業支出增３％＊
１－８月，全國一般公共預算支出１７３，８９８億元，同比增長１﹒５％。分中央和地方
看，中央一般公共預算本級支出２４６００億元，同比增長９﹒１％；地方一般公共預算支出
１４９，２９８億元，同比增長０﹒３％。
主要支出科目中，衛生健康支出１３０８７億元，同比下降１２﹒６％。城鄉社區支出
１２９５２億元，同比增長６﹒５％。科學技術支出５７００億元，同比增長３﹒５％。社會保
障和就業支出２８２５１億元，同比增長３﹒３％。文化旅遊體育與傳媒支出２１７８億元，同
比下降１﹒３％。
＊國有土地使用權出讓收入降２５﹒４％＊
１－８月，全國政府性基金預算收入２６８２１億元，同比下降２１﹒１％。分中央和地方
看，中央政府性基金預算收入２９１７億元，同比增長６﹒９％；地方政府性基金預算本級收入
２３９０４億元，同比下降２３﹒５％，其中，國有土地使用權出讓收入２０２１８億元，同比
下降２５﹒４％。
１－８月，全國政府性基金預算支出４８１７１億元，同比下降１５﹒８％。分中央和地方
看，中央政府性基金預算本級支出１８６８億元，同比增長２２﹒２％；地方政府性基金預算支
出４６３０３億元，同比下降１６﹒９％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出２７８７３
億元，同比下降１０﹒１％。
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