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AH股新聞

20/09/2024 15:53

《Ａ股動向》廣汽菲克長沙工廠第三度流拍，後續處置未明確

　　《經濟通通訊社２０日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）與
Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ合資公司廣汽菲克長沙工廠第三度流拍。廣汽菲克管理人今日（２０日）
發公告稱，廣汽菲克長沙工廠已結束了第三輪公開拍賣，廣汽菲克長沙工廠及附屬的建築物、機
器設備等核心資產，因無人出價，第三次拍賣再度流拍。第三輪起拍價按上一次流拍價的８０％
即約１２﹒２５億元（人民幣．下同），相比第二次拍賣起拍價降低３﹒０７億元，相比第一次
拍賣起拍價則降低６﹒９億元。
　　廣汽菲克長沙工廠進行的三次拍賣均因無人報名而流拍，後續廣汽菲克長沙工廠如何處置暫
未明確。
　　２０２２年１０月，廣汽菲克因經營不善，且實際資產無法償還全部債務，正式進入破產程
序。兩年來，廣汽菲克拍賣了呆滯物料、模具、物流設備、公務車、試驗車及辦公用品等超過
３０００件物件，但長沙工廠遲遲未找到接手者。
　　對於廣汽菲克三次流拍，《第一財經》引述分析人士認為，一方面，２０２３年下半年開始
的行業「價格戰」，造成多家車企增收不增利，車企重視降本增效；另一方面，廣汽菲克長沙工
廠產線以生產燃油車為主，在當前新能源汽車快速發展之際，接盤者若想生產新能源汽車，還需
要對產線再出資改造，因此，接盤者會謹慎評估前期投入與後期產出。（ｓｌ）

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