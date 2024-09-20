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AH股新聞

20/09/2024 14:48

《中日局勢》外交部：將在獨立取樣監測後逐步恢復進口日本水產

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國外交部網站今日發文公布，中日雙方就福島第一核電站核
污染水排海問題持續進行多輪磋商後，達成多項共識，當中包括中方將有條件逐步恢復符合規準
的日本水產品進口。
　　中日雙方達成的共識如下：
　　一．日方明確將切實履行國際法義務，盡最大努力避免給人體和環境造成負面影響，並將持
續開展海洋環境及海洋生態影響評估。
　　二．基於中國等所有利益攸關國的關切，日方歡迎在國際原子能機構框架下設立覆蓋排海關
鍵環節的長期國際監測安排，並將確保中國等所有利益攸關國有效參與其中以及這些參與國的獨
立取樣監測、實驗室分析比對得以實施。
　　三．雙方一致同意，本著對生態環境和民眾生命健康高度負責任態度，基於科學持續開展建
設性對話，妥善處理涉及排放的關切。
　　四．中方表示，根據中國相關法律法規和世貿組織規定，中方對原產地為日本的水產品採取
了緊急預防性臨時措施。中方將在有效參與國際原子能機構框架下的長期國際監測和參與國的獨
立取樣等監測活動實施後，基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規准的日本水產品進
口。
　　稍早《央視新聞》引述消息指，中日雙方已就福島核污染水排海問題於今年８月中下旬達成
雙邊共識，主要是日方同意設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排、確保包括中國在內的利
益攸關國實施獨立取樣監測。（ｓｌ）

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