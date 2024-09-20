傳民生銀行削減員工薪酬，北京分行降幅最高達５０％

《經濟通通訊社２０日專訊》據《路透》引述消息人士透露，民生銀行（０１９８８）
（滬：６０００１６）於今年年中削減員工薪酬，其中，北京分行降幅最高達５０％。
另有消息指，北京分行的大幅減薪，包含了福利費用和報銷費用等。（ｃｌ）
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20/09/2024 19:17
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