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AH股新聞

23/09/2024 10:55

《Ａ場新股》國內無人駕駛重卡企業西井科技啟動Ａ股ＩＰＯ

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中證監網站披露，國內無人駕駛重卡企業西井科技近日在上海
證監局辦理輔導備案登記，擬首次公開發行股票並上市，輔導機構為中金公司，行業分類為
Ｃ３９計算機、通信和其他電子設備製造業。
　　資料顯示，西井科技成立於２０１５年，是一家工業與物流行業人工智能解決方案服務商，
其業務主要包括Ｑｏｍｏｌｏ新能源自動駕駛解決方案、Ｃｏｓｍｏ數智化場景解決方案、
Ｌｏｏｐｏ路舶智慧平台和ＬｉｎｋＡＩｇｅ智能化諮詢。
　　股東方面，上海東井企業管理諮詢中心（有限合夥）持有西井科技１１﹒２６％的股份，為
第一大股東。西井科技董事長兼總經理譚黎敏通過直接及間接方式控制西井科技３２﹒０３％的
表決權，為公司的實際控制人。
　　西井科技自成立以來經歷過１４輪融資，投資方包括復星集團、平安資本、中移資本、和高
資本、國投證券等。２０２３年，西井科技完成最新的Ｄ＋輪、Ｅ輪兩輪融資，其中Ｅ輪融資達
６億元人民幣。
　　在智能駕駛商用車領域上，西井科技目前有無人駕駛電動重卡Ｑ－Ｔｒｕｃｋ、智能網聯新
能源重卡Ｅ－Ｔｒｕｃｋ、新能源牽引車Ｑ－Ｔｒａｃｔｏｒ等產品以及ＰｏｗｅｒＯｎａｉｒ
智能能源服務。其中，無人駕駛電動重卡Ｑ－Ｔｒｕｃｋ在全球多個國家和地區落地商業化項目
。智能換電版Ｑ－Ｔｒｕｃｋ已進入賽力斯汽車智慧工廠，承擔廠內運輸作業等重要任務。
　　同時，西井科技還將集裝箱港口作為自動駕駛落地應用場景。今年２月，西井科技在香港設
立國際總部暨海外研發中心。８月，智能網聯新能源重卡Ｅ－Ｔｒｕｃｋ發運前往中遠海運港口
秘魯錢凱碼頭。此前，西井科技在英國集裝箱港口菲利斯杜港、中遠海運港口阿布扎比碼頭等均
有布局。（ｌｃ）

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