復旦張江：海姆泊芬ＩＩ期臨床試驗完成美國首例受試者入組

《經濟通通訊社２３日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）宣布，公司研
發的用於治療鮮紅斑痣（ＰＷＢ）的注射用海姆泊芬美國註冊項目（即Ｆ００２６項目）ＩＩ期
臨床試驗於近日成功完成美國首例受試者入組。（ｒｈ）
樂本健【秋日開倉26 - 27/9】保健品低至$20！► 火速行動
23/09/2024 18:24
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