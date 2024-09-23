《神州頭條》財經報章頭版摘要：茅台擬不超６０億元首度出手回購

《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



向著航天強國目標勇毅前行

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黨的十八大以來，在以國家主席習近平為核心的黨中央關心引領下，中國探月工程取得舉世矚目

的重大成就，為探索宇宙奧秘、增進人類福祉屢立新功，為以中國式現代化全面推進強國建設、

民族復興偉業作出卓越貢獻。



激活內需潛力，以舊換新政策加碼

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近期，隨著超長期特別國債資金陸續到位，多地消費品以舊換新政策繼續加碼，消費動能有望在

更大範圍內被激活。專家表示，以舊換新政策措施不斷加力，效果將逐步顯現，下階段應抓好政

策落地，進一步增強居民消費意願，助力經濟持續回升向好。



綜合保稅區持續上新，穩外貿橋頭堡提質升級

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北京海關負責人近日在服貿會「北京日」暨京津冀協同招商推介大會上透露，北京亦莊綜合保稅

區正式獲國務院批復同意設立。今年以來，中國綜合保稅區持續擴容，截至目前已超過１６０個

，成為中國穩外貿、引外資、促增長的「橋頭堡」。





《上海證券報》



向著航天強國目標勇毅前行

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黨的十八大以來，在以國家主席習近平為核心的黨中央關心引領下，中國探月工程取得舉世矚目

的重大成就，為探索宇宙奧秘、增進人類福祉屢立新功，為以中國式現代化全面推進強國建設、

民族復興偉業作出卓越貢獻。



一條「曲線」看出企業效益穩中向好態勢

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今年以來，工業企業利潤數據顯示出穩定恢復的態勢。單月的規模以上工業企業利潤增速在４月

「由負轉正」，並在４月到７月畫出了「微笑曲線」，在持續保持正增長的同時，實現了６月、

７月連續２個月增速加快，顯示出企業效益持續恢復的向好態勢。



公安機關整治資本市場「小作文」謠言

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「公安部網安局」微信公眾號日前發布消息稱，公安部依託「淨網２０２４」專項行動，組織全

國公安機關持續開展打擊整治網絡謠言專項行動，堅決整治自媒體運營人員惡意編造網絡謠言進

行吸粉引流、非法牟利、擾亂社會秩序的行為。





《證券時報》



金融大國邁向金融強國，服務實體經濟提質增效

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改革開放以來，中國金融業踏上壯闊徵程，金融改革不斷深化，逐步形成一整套覆蓋銀行、證券

、保險、基金、信託、期貨等領域，種類齊全、競爭充分的金融機構體系，金融市場、金融監管

和調控體系日益完善，金融機構實力大大增強，已成為重要的世界金融大國。



貴州茅台首度出手回購

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貴州茅台日前宣布上市以來首次回購計劃，擬動用不低於３０億元人民幣且不超過６０億元人民

幣的資金回購公司股份，並計劃將這些股份註銷以減少註冊資本。貴州茅台此次重磅級的大額回

購，也為Ａ股上市公司樹立了一個新的榜樣。



中國創造世界水冷磁體技術新高峰

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近日，中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心自主研制的水冷磁體產生了４２﹒０２萬

高斯的穩態磁場，打破了２０１７年由美國國家強磁場實驗室水冷磁體產生的４１﹒４萬高斯的

世界紀錄。（ｌｃ）

