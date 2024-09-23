《鍾之日記》港股連升斷纜，小米逆市上漲

《鍾之日記》９月２３日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股上周五（２０日）獲利回吐，港股早段信心仍足，恒生指數窄幅低開後發力，盤中高見

１９４２６點創三個月高，但午後逐步下穿，連升六日後倒跌收市，恒生指數全日收報

１８２４７，跌１１點或不足０﹒１％，主板成交近１２４３億元。



＊Ａ股四連升＝，大摩又吹淡風＊



人民銀行今進行１４天期逆回購，中標利率１﹒８５％，較今年２月的１４天期逆回購中標

利率下調１０個基點。加上明天三大金融監管機構「一把手」－－人行行長潘功勝、國家金監總

局局長李雲澤及中證監主席吳清，將罕見聯合舉行新聞發布會，引發外界猜測可能推出新一輪刺

激措施。

滬深股市今日衝高回落，滬綜指最高見２７６０點，收升０﹒４４％錄四連升，報

２７４８﹒９２點，深成指亦升０﹒１％，創業板指則軟０﹒４％。兩市全日交易額５５１０億

元人民幣，按日減４％。

摩根士丹利發表報告指出，相比於中國離岸股票，不再偏好Ａ股，因預計美元兌人民幣將趨

於穩定，同時國家隊可能暫停購買股票。



＊小米新機快登場，價漲超３％＊



華為、蘋果日前齊齊發布新手機產品，小米（０１８１０）也不甘落後，定於本周四（２６

日）晚上７時發布Ｎｏｔｅ １４系列產品，加上８月全球手機銷量擊敗蘋果，股價全日升

３﹒４％慶功，連升６日累計升幅約８﹒６％。

小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍今日在微博發文表示，Ｒｅｄｍｉ Ｎｏｔｅ

１４系列作為Ｎｏｔｅ新十年首款作品，將會「品質大換代」，更抗摔、更防水、更長續航。

據介紹，Ｎｏｔｅ １４ Ｐｒｏ全系採「Ｒｅｄｍｉ金剛架構」，升級「康寧大猩猩玻璃

Ｖｉｃｔｕｓ ２」，整機環抱式加固，且首銷免費送「碎屏保」。Ｒｅｄｍｉ Ｎｏｔｅ

１４ Ｐｒｏ據報有暮光紫、幻影青、?瓷白、子夜黑四款配色，Ｐｒｏ＋則提供星沙青、?瓷

白、子夜黑三款配色，機身背部採橢圓形居中鏡頭模組。

有內媒爆料，小米新機將首發第三代驍龍７ｓ處理器，號稱「ＣＰＵ性能提升近２０％，

ＧＰＵ性能提升４０％，ＡＩ性能提升超３０％，整體功耗降低１２％」。另外，新機預計配備

５０００萬像素主鏡頭和９０Ｗ快充功能。



＊留意人行或有所作為，中資金融股跑出＊



人行今日重啟１４天逆回購操作，利率下調１０個基點至１﹒８５％，７天逆回購利率仍持

平１﹒７％。官媒發文分析，人行強調１４天期逆回購操作利率為７天期逆回購操作利率加１５

個基點，再次明示公開市場７天期逆回購操作利率為主要政策利率。隨著國慶假期臨近，月末現

金需求和機構跨節需求升溫可能對資金面造成擾動，市場機構普遍認為接下來資金面難言寬鬆。

人行此時重啟１４天逆回購操作並下調利率，主要是為銀行體系大量供給跨季資金，以充分滿足

市場合理的流動性需求，並助穩市場預期，支持實體經濟融資成本的降低。

人行行長潘功勝今日出席在澳門舉行的第二屆中國－葡語國家中央銀行及金融家會議上重申

，將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性。而中

國三大金融監管機構明日聯合舉行發布會，潘功勝、金監總局局長李雲澤、中證監主席吳清齊出

席，會議將介紹金融支持經濟高質量發展的有關情況。

權威會議引發外界猜測中國會否考慮推出新一輪刺激措施。中資金融股率先跑出，建行

（００９３９）及中行（０３９８８）升１﹒４％、交行（０３３２８）及工行（０１３９８）

升１％。財險（０２３２８）大漲４％、中國人壽（０２６２８）升１﹒７％。





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