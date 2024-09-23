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AH股新聞

23/09/2024 17:00

《鍾之日記》港股連升斷纜，小米逆市上漲

　　《鍾之日記》９月２３日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。
　
　　美股上周五（２０日）獲利回吐，港股早段信心仍足，恒生指數窄幅低開後發力，盤中高見
１９４２６點創三個月高，但午後逐步下穿，連升六日後倒跌收市，恒生指數全日收報
１８２４７，跌１１點或不足０﹒１％，主板成交近１２４３億元。
　
＊Ａ股四連升＝，大摩又吹淡風＊
　
　　人民銀行今進行１４天期逆回購，中標利率１﹒８５％，較今年２月的１４天期逆回購中標
利率下調１０個基點。加上明天三大金融監管機構「一把手」－－人行行長潘功勝、國家金監總
局局長李雲澤及中證監主席吳清，將罕見聯合舉行新聞發布會，引發外界猜測可能推出新一輪刺
激措施。
　　滬深股市今日衝高回落，滬綜指最高見２７６０點，收升０﹒４４％錄四連升，報
２７４８﹒９２點，深成指亦升０﹒１％，創業板指則軟０﹒４％。兩市全日交易額５５１０億
元人民幣，按日減４％。
　　摩根士丹利發表報告指出，相比於中國離岸股票，不再偏好Ａ股，因預計美元兌人民幣將趨
於穩定，同時國家隊可能暫停購買股票。
　
＊小米新機快登場，價漲超３％＊
　
　　華為、蘋果日前齊齊發布新手機產品，小米（０１８１０）也不甘落後，定於本周四（２６
日）晚上７時發布Ｎｏｔｅ　１４系列產品，加上８月全球手機銷量擊敗蘋果，股價全日升
３﹒４％慶功，連升６日累計升幅約８﹒６％。
　　小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍今日在微博發文表示，Ｒｅｄｍｉ　Ｎｏｔｅ　
１４系列作為Ｎｏｔｅ新十年首款作品，將會「品質大換代」，更抗摔、更防水、更長續航。
　　據介紹，Ｎｏｔｅ　１４　Ｐｒｏ全系採「Ｒｅｄｍｉ金剛架構」，升級「康寧大猩猩玻璃
Ｖｉｃｔｕｓ　２」，整機環抱式加固，且首銷免費送「碎屏保」。Ｒｅｄｍｉ　Ｎｏｔｅ　
１４　Ｐｒｏ據報有暮光紫、幻影青、?瓷白、子夜黑四款配色，Ｐｒｏ＋則提供星沙青、?瓷
白、子夜黑三款配色，機身背部採橢圓形居中鏡頭模組。
　　有內媒爆料，小米新機將首發第三代驍龍７ｓ處理器，號稱「ＣＰＵ性能提升近２０％，
ＧＰＵ性能提升４０％，ＡＩ性能提升超３０％，整體功耗降低１２％」。另外，新機預計配備
５０００萬像素主鏡頭和９０Ｗ快充功能。
　
＊留意人行或有所作為，中資金融股跑出＊
　
　　人行今日重啟１４天逆回購操作，利率下調１０個基點至１﹒８５％，７天逆回購利率仍持
平１﹒７％。官媒發文分析，人行強調１４天期逆回購操作利率為７天期逆回購操作利率加１５
個基點，再次明示公開市場７天期逆回購操作利率為主要政策利率。隨著國慶假期臨近，月末現
金需求和機構跨節需求升溫可能對資金面造成擾動，市場機構普遍認為接下來資金面難言寬鬆。
人行此時重啟１４天逆回購操作並下調利率，主要是為銀行體系大量供給跨季資金，以充分滿足
市場合理的流動性需求，並助穩市場預期，支持實體經濟融資成本的降低。
　　人行行長潘功勝今日出席在澳門舉行的第二屆中國－葡語國家中央銀行及金融家會議上重申
，將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性。而中
國三大金融監管機構明日聯合舉行發布會，潘功勝、金監總局局長李雲澤、中證監主席吳清齊出
席，會議將介紹金融支持經濟高質量發展的有關情況。
　　權威會議引發外界猜測中國會否考慮推出新一輪刺激措施。中資金融股率先跑出，建行
（００９３９）及中行（０３９８８）升１﹒４％、交行（０３３２８）及工行（０１３９８）
升１％。財險（０２３２８）大漲４％、中國人壽（０２６２８）升１﹒７％。
　
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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