李書福：吉利集團從戰略擴張轉向戰略整合，部分業務「關停併轉」

《經濟通通訊社２３日專訊》吉利集團正從戰略擴張轉向戰略整合，關停併轉部分業務，不

盲目擴張。

吉利控股集團董事長李書福２０日在浙江台州國際汽車工業博覽會上公布《台州宣言》，提

出將聚焦汽車主業，堅定向電動化、智能化、網聯化和共享化轉型，同時繼續提升內燃機汽車市

場競爭力。吉利控股集團將梳理各業務板塊，釐清定位和股權關係，推進內部資源整合，減少利

益衝突和重復投資，提高資源利用率。



＊李書福沒具體透露整合業務＊



李書福說，這意味著部分業務會「關停併轉」，但他沒有透露哪些具體業務會面臨整合。

李書福還稱，要圍繞汽車主業進行科技生態領域布局，持續提高產能利用率，有效降低成本

。他說，萬事在於人，成敗在於人。員工對企業的信心源自管理層的信心和企業價值觀。吉利控

股集團管理層必須直面挑戰，不斷提高用戶消費體驗，持續擴大市場份額。

吉利控股集團始建於１９８６年，１９９７年進入汽車行業，２００１年成為首家獲得汽車

生產資質的民營企業。目前，吉利控股集團旗下光乘用車就有吉利、領克、睿藍、寶騰、沃爾沃

、極星、極氪、路特斯、ｓｍａｒｔ、倫敦電動汽車（ＬＥＶＣ）、雷達等多達１１個品牌，另

外還囊括有商用車品牌遠程、吉利科技集團、汽車運動文化、出行板塊、金融板塊、數字科技、

教育板塊等諸多業務，已經成長為業務規模龐大的汽車巨頭。（ｌｃ）

