《中國監管》中證監再修訂券商風控指標，鬆綁優等生、施壓衍生品

《經濟通通訊社２３日專訊》中證監上周五（２０日）發布修訂後的《證券公司風險控制指

標計算標準規定》，對優質券商的風控指標適當予以優化，其資本空間得到一定程度拓展。場外

衍生品一類創新業務的資本約束則進一步強化。

具體來看，新版《風控指標規定》對評級為Ａ類的優質證券公司的風控指標適當予以優化，

適當調整連續三年分類評價居前的證券公司的風險資本準備調整系數、表內外資產總額折算系數

，差異化充實可用穩定資金，支持優質證券公司適度拓展資本空間。

近年來各類別證券公司數量總體保持穩定，Ａ類、Ｂ類、Ｃ類公司數量佔比分別為５０％、

４０％、１０％，ＡＡ級別公司保持在１４家左右。業內人士，相關指標的優化，有利於優質券

商破除當前的淨穩定資金率、資本槓桿率等風控指標瓶頸，進一步提升淨資產收益率，預計將釋

放資金近千億元，有效提升資本使用效率，加大服務實體經濟和居民財富管理力度。

此外，修訂還加強了對證券行業的監管。《規定》對證券公司開展場外衍生品等業務從嚴設

置風險指標計算標準。例如，風險資本準備中「股指期貨、權益互換及賣出期權」計算標準由

２０％上調至３０％。

中證監表示，考慮到從前期監管實踐看，個別證券公司未落實衍生品服務風險管理的業務本

源，創新業務開展不審慎，未真正發揮服務實體經濟、促進資本市場穩定健康發展的功能作用，

因此，有必要通過強化資本約束，引導證券公司切實發揮功能作用，故未完全吸收相關放鬆指標

的意見。（ｌｃ）

