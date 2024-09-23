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AH股新聞

23/09/2024 09:38

《中國要聞》三人編造「轉融通數據造假」等謠言被公安機關處罰

　　《經濟通通訊社２３日專訊》公安部網安局微信公眾號日前發布消息稱，近日，接有關部門
通報，有網民在網絡平台假借外媒編造傳播虛假不實信息，引發網民關注，影響金融秩序。經查
，劉某（男，３６歲）、陳某（男，４６歲）、邵某（男，２６歲）為博取關注、吸粉引流、謀
取利益，故意編造發布涉轉融通謠言信息，誤導公眾認知，涉嫌擾亂金融秩序。目前，屬地公安
機關已對相關人員依法處罰，並指導網絡平台對相關帳號採取處置措施。
　　上述提到的謠言是劉某等在網絡平台假借外媒報道稱，國內轉融通數據全是造假，融券賣出
量沒有上限，做空無限籌碼無限子彈等等。經查，該外媒沒有發布相關報道，信息內容完全虛假
。劉某等人憑空捏造「小作文」，散播「假新聞」，歪曲事實，誤導公眾認知，損害市場信心，
影響金融運行秩序，都是為了自身牟取非法經濟利益。
　　　２０２４年以來，依託「淨網２０２４」專項行動，全國公安機關網安部門已辦理網絡謠
言類案件逾２﹒７萬起，依法查處造謠傳謠網民逾３﹒１萬人，依法關停違法違規帳號１９﹒９
萬個，清理網絡謠言信息１５６﹒２萬條。
　　公安機關表示，下一步，將繼續依法嚴懲網絡謠言違法犯罪活動，切實維護公民合法權益和
網絡生態秩序。（ｌｃ）

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