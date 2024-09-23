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AH股新聞

23/09/2024 08:48

【大國博弈】美國據報擬禁止網聯、自動駕駛汽車使用中國軟件硬件

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《路透》引述知情人士表示，出於對「國家安全」的考慮，
美國商務部預計將於當地時間周一（２３日）提議，禁止在美國道路上行駛的網聯汽車和自動駕
駛汽車使用中國的軟件和硬件。這一舉動是美國對中國汽車及軟硬件持續限制的「重大升級」。
　　拜登政府對中國企業收集美國駕駛員和基礎設施數據，以及外國可能操縱連接到互聯網和導
航系統的車輛表示嚴重關切。消息稱，擬議的規定將禁止從中國進口和銷售配備關鍵通訊或自動
駕駛系統軟件或硬件的車輛。
　
＊軟件禁令適用２０２７年車型，硬件由２０２９年生效＊
　
　　消息人士透露，商務部還計劃提議軟件禁令對２０２７年款車型開始生效，硬件禁令對
２０２９年１月或２０３０年款車型開始生效。這些禁令將包括具有某些藍牙、衛星和無線功能
的車輛，以及可以在沒有駕駛員的情況下運行的高度自動駕駛汽車。商務部計劃在規則最終確定
前給予３０天的公眾意見徵集期。
　　消息人士稱，這些禁令將擴大至包括俄羅斯在內的美國其他外國對手。
　　代表通用、豐田、大眾、現代汽車等主要汽車製造商的行業組織早前警告，改變硬件和軟件
將需要時間，稱他們的系統經過大量的生產前工程設計、測試和驗證過程，一般來說，不能輕易
與其他供應商的系統或組件互換。（ｒｙ）

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