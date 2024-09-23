《兩岸關係》國安部起底「台獨」網軍，鎖定３名台灣人員立案偵查

《經濟通通訊社２３日專訊》據《央視新聞》報道，從國家安全部了解到，今年以來，一個

名為「匿名者６４」的黑客組織，針對中國大陸和港澳地區，頻繁開展網絡攻擊，試圖獲取有關

門戶網站、戶外電子屏幕、網絡電視等控制權限，進而非法上傳、插播詆毀大陸政治制度和大政

方針的內容，顛倒黑白，散布謠言。

對此，國家安全機關立即行動，採取有效措施，處置危害隱患，消除不良影響。深入調查確

認，「匿名者６４」組織並非普通黑客，而是由「台獨」勢力豢養的一支網軍。

報道指，「匿名者６４」組織的真實背景是台灣資通電軍下屬的網絡戰聯隊網絡環境研析中

心。該中心專職負責對大陸實施網絡認知戰、輿論戰。２０２３年６月，該中心以「匿名者６４

」組織的名義，註冊社交媒體帳號，肆無忌憚地實施網絡攻擊和反宣破壞活動。

台灣資通電軍是台灣當局於２０１７年６月主導建立的「第四軍種」，２０２２年改革為台

灣「國防部」直屬機構，主要承擔電子作戰、信息作戰、網絡作戰及軍線維護管理等職能，是台

灣當局對大陸實施網絡作戰的主力。

「匿名者６４」組織成立以來，已在社交媒體上發布７０餘條動態，用所謂「戰果」博人眼

球，吸引流量，曝光的攻擊目標涉及戶外電子屏幕、自動售賣機、網絡電視等聯網設備，以及新

聞媒體、航空公司、大專院校等門戶網站，試圖營造出大陸網絡安全防護極為脆弱的假象。

目前，國家安全機關鎖定了實施相關網絡攻擊活動的台灣人員身份信息，其中包括台灣資通

電軍現役人員羅俊銘、洪莉棋、廖韋綸。國家安全機關已依法對三人立案偵查。（ｊｑ）

