《中國要聞》無錫虹橋醫院涉嫌騙保，國家醫保局開展專項飛行檢查

《經濟通通訊社２３日專訊》針對近期網上舉報的無錫虹橋醫院涉嫌欺詐騙保問題，國家醫

保局派出飛行檢查組，於今日上午進駐該院開展專項飛行檢查。同時，國家醫保局指導江蘇省醫

保局，派出２０個檢查組進駐無錫市下轄所有區縣，對１００多家定點醫藥機構開展全面檢查。

對欺詐騙保問題，醫保部門始終保持「零容忍」。一經查實，將堅決從嚴從重懲處。

昨日（２２日）凌晨，無錫市醫保局做出情況通報，稱已根據舉報線索受理調查、初步查實

，並於８月３０日行政立案，目前正會同公安、衛健等部門進行全面徹查，將依法依規嚴肅查處

。



＊一張ＣＴ片子套多個病歷，醫生實名舉報涉嫌騙保＊



據《央視新聞》此前報道，近日，江蘇省無錫虹橋醫院的放射影像科醫生朱成剛實名反映，

從去年開始，醫院系統內出現了一些根本沒在他們科室做過影像檢查的患者病歷，他們既沒在醫

院拍過片子，也沒有放射影像科歸檔的影像號，病歷記錄裏卻有「根據影像做出的診斷」。

這些病歷全都由醫院體檢中心陳醫生完成，而這名醫生並沒有操作放射影像科ＣＴ、核磁共

振儀的權限。根據身體部位的不同，拍一張片子的價格在３００元至６００元不等，再加上這些

「患者」在院期間的其他治療費用，放射影像科的醫生懷疑醫院涉嫌偽造病歷騙取醫療保險。

朱成剛說，「這個人平時就沒有參與放射科的工作，醫院專門找他出報告，製造假病歷騙保

。他出具的影像報告，全部沒有影像編號，而且也沒有圖像，因為種種原因，我們就舉報了。」



＊背後大股東旗下９家醫院，有多起醫療糾紛＊



無錫虹橋醫院官網簡介顯示，其是無錫市醫保定點單位，２００５年正式開業，２００９年

成為無錫首家中國人壽保險「醫保通」定點醫院，２０２３年被評定為二級甲等綜合醫院。醫院

現有職工５００余人，重點學科為產科和骨科。

天眼查顯示，無錫虹橋醫院的大股東為上海美迪亞集團，持股比例４０％。該集團對外投資

了９家醫院，包括深圳港龍醫院、杭州天目山醫院、上海閔行虹橋醫院、溫州建國醫院、上海健

橋醫院、無錫虹橋醫院、昆山虹橋醫院、深圳建國泌尿外科醫院和杭州建國婦科醫院。

今年８月，該集團旗下的昆山虹橋醫院被曝出「要求醫生讓患者消費到７０００元」，引發

社會熱議。天眼查顯示，該集團旗下醫院曾數次因醫療損害責任糾紛被起訴，比如昆山虹橋醫院

有３起、無錫虹橋醫院有１起、深圳港龍醫院有１起、杭州天目山醫院有４起、上海閔行虹橋醫

院有５起等。（ｊｑ）

