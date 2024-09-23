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AH股新聞

23/09/2024 13:56

《中國要聞》無錫虹橋醫院涉嫌騙保被立案偵查，醫保協議已被解除

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據江蘇醫保微信公眾號最新消息，目前，無錫市醫保局根據協
議管理規定，已經作出與無錫虹橋醫院解除醫保服務協議的處理；當地公安機關已立案偵查，醫
院有關人員已被控制，後續將依法嚴肅處理。
　　此外，針對近期網上舉報的無錫虹橋醫院涉嫌欺詐騙保問題，國家醫保局和江蘇省醫保局高
度重視，派出飛行檢查組於今日上午進駐無錫虹橋醫院開展專項飛行檢查。
　　江蘇省醫保部門聯合衛健部門採取省市聯動的方式，抽調骨幹力量組成２０個檢查小組，舉
一反三對無錫市定點醫院和藥店進行檢查，並針對曝光的問題在全省範圍內開展全面排查，發現
一起，嚴懲一起。
　　據《央視新聞》此前報道，近日，江蘇省無錫虹橋醫院的放射影像科醫生朱成剛實名反映，
從去年開始，醫院系統內出現了一些根本沒在他們科室做過影像檢查的患者病歷，他們既沒在醫
院拍過片子，也沒有放射影像科歸檔的影像號，病歷記錄裏卻有「根據影像做出的診斷」。
　　這些病歷全都由醫院體檢中心陳醫生完成，而這名醫生並沒有操作放射影像科ＣＴ、核磁共
振儀的權限。根據身體部位的不同，拍一張片子的價格在３００元至６００元不等，再加上這些
「患者」在院期間的其他治療費用，放射影像科的醫生懷疑醫院涉嫌偽造病歷騙取醫療保險。
（ｊｑ）

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