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AH股新聞

23/09/2024 14:49

《中國監管》安永華明、德勤華永共５名會計師遭警告，涉審計違規

　　《經濟通通訊社２３日專訊》繼普華永道被財政部開出億元級人民幣的大額罰單之後，近日
財政部網站公布，安永華明、德勤華永兩家審計機構共５名註冊會計師被警告。
　
＊安永華明涉大家保險審計違規＊
　
　　相關行政處罰決定書指出，安永華明所在執行大家人壽２０２１年度財務報表審計工作中，
簽字註冊會計師吳某、許某未保持職業懷疑，存在職業判斷錯誤。
　　罰單顯示，財政部組織檢查組於２０２３年６月至８月對安永華明會計師事務所（特殊普通
合夥）執業質量等情況開展了檢查。
　　檢查發現的主要問題包括：大家人壽將投資的遠洋集團控股有限公司（０６６７７）Ｈ股股
票計入長期股權投資核算並按權益法進行後續計量。經對現金流量折現模型檢查發現，大家人壽
２０２１年對營運資本計算公式進行了調整，未剔除屬於籌集資金活動的短期借款因素，得出不
減值結論。
　　罰單指出，安永華明所在執行大家人壽２０２１年度財務報表審計工作時，對其持有遠洋集
團長期股權投資減值測試審計工作中，發現大家人壽２０２１年對營運資本計算公式進行了調整
，但短期借款取值錯誤。安永華明所調整管理層減值測算模型中折現因子及折現系數、利潤總額
╱營業收入預測比例、綜合所得稅稅率預測、營運資本變動預測，但未說明原因和調整依據，未
發現經測算後預計未來現金流量的現值以及２０２１年末大家人壽持有遠洋集團Ｈ股股票市場價
值均低於２０２１年末賬面價值、存在減值金額不實的情況，並得出不減值結論。安永華明所未
保持職業懷疑，存在職業判斷錯誤。
　
＊德勤華永涉安吉汽車租賃審計違規＊
　
　　財政部對德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）三名註冊會計師黃某、范某、宋某開出了
三張行政處罰決定書。
　　罰單顯示，財政部於２０２３年６月至８月組織檢查組對德勤華永執業質量等情況開展了檢
查。主要問題包括，控制測試程序未實質執行且存在不實記載。德勤華永所在對安吉汽車租賃有
限公司（以下稱安吉租賃）２０２１年度、２０２２年度財務報表審計時，對新車銷售收入執行
控制測試流於形式、未實質執行，審計工作底稿存在不實記載。
　　營業收入實質性程序未實質執行且存在不實記載。德勤華永所在對安吉租賃２０２１年度、
２０２２年度財務報表審計時，２０２１年度、２０２２年度新車銷售業務收入以及２０２２年
度長租業務收入與「發生」、「準確性」、「完整性」、「截止性」認定相關的細節測試流於形
式、未實質執行，審計工作底稿存在不實記載。此外，對收入確認時點的判斷前後矛盾且與安吉
租賃實際情況不符。（ｊｑ）

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