【大國博弈】日媒：美國加徵１００％關稅，中國電動車仍具競爭力

《經濟通通訊社２３日專訊》美國對中國進口電動車加徵１００％關稅，將於本周五（２７

日）生效。據日媒報道，即使中國電動車被加徵１００％關稅，在美國仍具有競爭力。比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）被徵收１００％關稅，售價也不到２﹒５萬美元，而特斯

拉尚未有３萬美元以下的車款。



＊美國純電動汽車銷售比例僅１０％，遠低中國已達近５０％＊



《日經中文網》今日報道，美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）１３日公布的上調關稅最終決定通

報中指出，中國政府的產業政策可能威脅到美國政府在純電動汽車（ＥＶ）產業方面的投資。除

了電動車之外，美國政府同時也對純電動巴士、部分電動汽車電池，和電池所需要重要礦物加徵

關稅。

報道指出，雖然目前美國幾乎沒有進口中國電動車，但這是為應對未來輸入而採取的預防措

施。美國正致力於投入ＥＶ和電池的生產，例如透過「降低通膨法案」（ＩＲＡ）給予稅金優惠

等。但與中國耗費１０年舉國之力培育的產業相比仍遙不可及。

報道引述調查公司ＭａｒｋＬｉｎｅｓ的數據顯示，截至２０２４年７月，美國的純電動汽

車銷售比例僅為１０％左右，遠低於中國已達到近５０％，也低於世界平均的２０％左右。原因

除了充電基礎設施不足外，普及價位的純電動車較少也是一大原因。

美國目前仍未出現價位媲美燃油車的純電動車，連電動車巨頭特斯拉也未能開發出３萬美元

以下的純電動車。

報道引述美國調查公司Ａｕｔｏ Ｆｏｒｅｃａｓｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ的執行長麥凱比

（Ｊｏｅ ＭｃＣａｂｅ）表示，比亞迪的最低售價是１﹒２萬美元，即使被徵收１００％的關

稅，也不到２﹒５萬美元，在美國市場上仍然最便宜，「中國企業並不在乎盈利性等」。



＊美國難以擺脫對中國的電池依賴，過去３年電池進口增６倍＊



電池佔據純電動車成本的３０％，中國的純電動車供應鏈包含電池在內，使中國企業得以展

開低價攻勢，將價格壓在２﹒５萬美元以內。

而美國在電池部分還難以擺脫對中國的依賴。報道指出，美國２０２３年從中國進口電池的

金額為１３０億美元，比２０２２年成長４０％，過去３年增加了６倍。

報道指出，由於美國國內建立供應鏈的行動進展緩慢，使美國整車廠商不得不調整投資。例

如，通用汽車（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｍｏｔｏｒｓ）將與南韓三星ＳＤＩ聯合推進的北美電池工廠

的投產時間延後了１年。松下控股將北美的ＥＶ電池的生產目標下調了３０％。

報道引述日資汽車企業的北美法人高管表示，「目前美國沒有推進電池材料開採和加工的供

應鏈」。透過提高關稅阻止低價的中國產品流入，以在美國國內培育產業，這一行動能否奏效尚

不明朗。（ｊｑ）

