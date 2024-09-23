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AH股新聞

23/09/2024 15:27

《Ａ股評論》大摩：不再偏好Ａ股，人幣趨穩，料國家隊暫停入市

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據外電引述摩根士丹利報告指出，相比於中國離岸股票，不再
偏好Ａ股，因預計美元兌人民幣將趨於穩定，同時國家隊可能暫停購買股票。
　　大摩報告指，不再預計人民幣會貶值，而預計至今年年底人民幣匯率將穩定在７﹒１元附近
。國家隊資金對Ａ股的流入勢頭從８月底和９月初開始趨於平靜，相信這種購買努力可能至少暫
時中斷。
　　報告又指，相比離岸市場，Ａ股有更大比例的公司二季度業績不及預期。（ｃｔ）

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