《Ａ股行情》１４天逆回購降息，滬指低開０﹒０５％，茅台首回購

《經濟通通訊社２３日專訊》白酒行業在傳統銷售旺季的中秋期間遇冷，近期貴州茅台

（滬：６００５１９）酒價及股價更加速下跌，引發市場關注。貴州茅台在此背景下高調開啟「

市值管理」，上周五（２０日）晚間公告稱擬投入３０億元（人民幣．下同）至６０億元自有資

金回購股份用於註銷，以期穩定市場信心。這是貴州茅台上市２３年來首次回購，該回購方案一

旦完成，貴州茅台預計將成為「Ａ股回購王」。

滬綜指今早小幅低開０﹒０５％，報２７３５﹒３９點，深成指亦低開０﹒０４％，創業板

指高開０﹒１％，船舶、房地產股走低，白酒板塊小升。

迎接下周「十一國慶黃金周」，人行今日重啟１４天期逆回購，操作量７４５億元，下調中

標利率１０個基點至１﹒８５％，此前為１﹒９５％；同日進行的１６０１億元７天期逆回購操

作，中標利率持平１﹒７０％。今日有１３８７億元逆回購到期，即今日淨投放９５９億元。

另外，《證券日報》報道指，近期關於調降存量房貸利率的相關討論逐漸升溫。有分析師表

示，持續出現較大規模的提前還貸潮，會向房地產市場傳遞負面信號，不利於扭轉市場預期，推

動樓市企穩回暖。今年啟動第二輪存量房貸利率下調的概率較大。這對緩解當前消費需求低迷有

重要意義。（ｒｙ）

