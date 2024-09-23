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AH股新聞

23/09/2024 11:43

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒７％，華為產業鏈續強勢

　　《經濟通通訊社２３日專訊》人行時隔逾７個月重啟１４天期逆回購操作，利率亦跟進７月
的７天逆回購降息幅度補降１０個基點至１﹒８５％，前次１４天期逆回購操作為２月９日，當
時操作利率為１﹒９５％。滬深股市今早小幅高開，滬綜指半日升幅擴至０﹒７２％，收報
２７５６﹒３９點，深成指半日揚０﹒５８％，創業板指升０﹒０９％。
　　兩市半日成交３６５７億元（人民幣．下同），較上日（２０日）同時段成交回升５﹒７％

　　貴州茅台（滬：６００５１９）出手註銷式回購股票，金額３０億至６０億元，白酒股開盤
急升，隨後升勢放緩，半日升不足１％，茅台股價盤中曾漲逾２％，早盤收升０﹒６％；銀行股
亦彈，農業銀行（滬：６０１２８８）半日升１﹒５％，建設銀行（滬：６０１９３９）升
１﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒１％，工商銀行（滬：６０１３９８）升
０﹒９％。
　　華為產業鏈繼續強勢，鴻蒙及算力半日均漲近２％。華為三折疊屏手機Ｍａｔｅ　ＸＴ非凡
大師上周五正式發售，雖然售價高達１９９９９元起，依然火速售罄。網媒Ａｎｄｒｏｉｄ　
Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ日前向華為確認Ｍａｔｅ　ＸＴ將進軍海外市場，並會在２０２５年第一季
推出推出國際版。
　　另外，ＣＸＯ概念受惠美國《生物安全法》今年內難通過的消息，半日升２％。其中，睿智
醫藥（深：３００１４９）、百花醫藥（滬：６００７２１）、雙成藥業（深：００２６９３）
紛紛漲停，藥明康德（滬：６０３２５９）也升超３％。（ｒｙ）

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