《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒７％，華為產業鏈續強勢

《經濟通通訊社２３日專訊》人行時隔逾７個月重啟１４天期逆回購操作，利率亦跟進７月

的７天逆回購降息幅度補降１０個基點至１﹒８５％，前次１４天期逆回購操作為２月９日，當

時操作利率為１﹒９５％。滬深股市今早小幅高開，滬綜指半日升幅擴至０﹒７２％，收報

２７５６﹒３９點，深成指半日揚０﹒５８％，創業板指升０﹒０９％。

兩市半日成交３６５７億元（人民幣．下同），較上日（２０日）同時段成交回升５﹒７％

。

貴州茅台（滬：６００５１９）出手註銷式回購股票，金額３０億至６０億元，白酒股開盤

急升，隨後升勢放緩，半日升不足１％，茅台股價盤中曾漲逾２％，早盤收升０﹒６％；銀行股

亦彈，農業銀行（滬：６０１２８８）半日升１﹒５％，建設銀行（滬：６０１９３９）升

１﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒１％，工商銀行（滬：６０１３９８）升

０﹒９％。

華為產業鏈繼續強勢，鴻蒙及算力半日均漲近２％。華為三折疊屏手機Ｍａｔｅ ＸＴ非凡

大師上周五正式發售，雖然售價高達１９９９９元起，依然火速售罄。網媒Ａｎｄｒｏｉｄ

Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ日前向華為確認Ｍａｔｅ ＸＴ將進軍海外市場，並會在２０２５年第一季

推出推出國際版。

另外，ＣＸＯ概念受惠美國《生物安全法》今年內難通過的消息，半日升２％。其中，睿智

醫藥（深：３００１４９）、百花醫藥（滬：６００７２１）、雙成藥業（深：００２６９３）

紛紛漲停，藥明康德（滬：６０３２５９）也升超３％。（ｒｙ）

