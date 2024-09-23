《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒４４％四連升，華為概念全日走強

《經濟通通訊社２３日專訊》時隔７個月人民銀行今日進行了７４５億元（人民幣．下同）

的１４天期逆回購，中標利率１﹒８５％，較今年２月的１４天期逆回購中標利率下調１０個基

點。加上明天人行行長潘功勝、國家金監總局局長李雲澤、中證監主席吳清罕見聯合舉行新聞發

布會，引發外界猜測可能推出新一輪刺激措施。滬深股市今日衝高回落，滬綜指最高見２７６０

點，收升０﹒４４％錄四連升，報２７４８﹒９２點，深成指亦升０﹒１％，創業板指則軟

０﹒４％。

兩市全日交易額５５１０億元，按日減少２３７億元或４％。倘有貨幣寬鬆措施出台，或推

高投資市場成交。

摩根士丹利發表報告指出，相比於中國離岸股票，不再偏好Ａ股，因預計美元兌人民幣將趨

於穩定，同時國家隊可能暫停購買股票。



＊華為業務多元發展，產業鏈受惠＊



華為上周五發布全球首款三折疊屏手機後，產業鏈熱度不減，今日華為鴻蒙、算力概念繼續

走強，連汽車板塊也在尾盤衝高。有媒體向華為確認，三折機Ｍａｔｅ ＸＴ打鐵趁熱，將在

２０２５年第一季推出國際版，進軍海外市場。

汽車業務方面，今年初成立的深圳引望已獲阿維塔和賽力斯（滬：６０１１２７）入股，華

為輪值董事長徐直軍近期表示，今年底前華為車ＢＵ所有資產、人員將裝載到引望，實現獨立運

作。未來華為不堅持控股引望，和其他車企的投資合作是多多益善。光庭信息

（深：３０１２２１）、四維圖新（深：００２４０５）、東風科技（滬：６０００８１）及啟

明信息（深：００２２３２）等多股漲停。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３２１２﹒７６ ＋０﹒３７

上證綜合指數 ２７４８﹒９２ ＋０﹒４４ ２３５２﹒１５

上證Ａ股指數 ２８８１﹒０８ ＋０﹒４４

深證成份指數 ８０８３﹒３８ ＋０﹒１０ ３１５７﹒８７

深圳創業板指數 １５３０﹒５１ －０﹒４０

上證Ｂ股指數 ２３５﹒２０ ＋０﹒３６ １﹒４７

深證Ｂ股指數 １０４８﹒１７ ＋０﹒５５ ０﹒３９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

