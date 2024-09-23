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AH股新聞

23/09/2024 15:11

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒４４％四連升，華為概念全日走強

　　《經濟通通訊社２３日專訊》時隔７個月人民銀行今日進行了７４５億元（人民幣．下同）
的１４天期逆回購，中標利率１﹒８５％，較今年２月的１４天期逆回購中標利率下調１０個基
點。加上明天人行行長潘功勝、國家金監總局局長李雲澤、中證監主席吳清罕見聯合舉行新聞發
布會，引發外界猜測可能推出新一輪刺激措施。滬深股市今日衝高回落，滬綜指最高見２７６０
點，收升０﹒４４％錄四連升，報２７４８﹒９２點，深成指亦升０﹒１％，創業板指則軟
０﹒４％。
　　兩市全日交易額５５１０億元，按日減少２３７億元或４％。倘有貨幣寬鬆措施出台，或推
高投資市場成交。
　　摩根士丹利發表報告指出，相比於中國離岸股票，不再偏好Ａ股，因預計美元兌人民幣將趨
於穩定，同時國家隊可能暫停購買股票。
　
＊華為業務多元發展，產業鏈受惠＊
　
　　華為上周五發布全球首款三折疊屏手機後，產業鏈熱度不減，今日華為鴻蒙、算力概念繼續
走強，連汽車板塊也在尾盤衝高。有媒體向華為確認，三折機Ｍａｔｅ　ＸＴ打鐵趁熱，將在
２０２５年第一季推出國際版，進軍海外市場。
　　汽車業務方面，今年初成立的深圳引望已獲阿維塔和賽力斯（滬：６０１１２７）入股，華
為輪值董事長徐直軍近期表示，今年底前華為車ＢＵ所有資產、人員將裝載到引望，實現獨立運
作。未來華為不堅持控股引望，和其他車企的投資合作是多多益善。光庭信息
（深：３０１２２１）、四維圖新（深：００２４０５）、東風科技（滬：６０００８１）及啟
明信息（深：００２２３２）等多股漲停。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３２１２﹒７６　＋０﹒３７　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２７４８﹒９２　＋０﹒４４　　　　２３５２﹒１５　　
　　上證Ａ股指數　　２８８１﹒０８　＋０﹒４４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８０８３﹒３８　＋０﹒１０　　　　３１５７﹒８７　　
　　深圳創業板指數　１５３０﹒５１　－０﹒４０　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３５﹒２０　　＋０﹒３６　　　　　１﹒４７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０４８﹒１７　＋０﹒５５　　　　　０﹒３９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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