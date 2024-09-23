《海納智見－荀玉根》哪些底部信號已出現？

《海納智見》近期Ａ股延續５月下旬以來的休整趨勢，上證綜指、滬深３００、創業板指點

位已經接近今年２月初的低點，不少投資者關注當前Ａ股是否已經接近階段性底部。本文從指數

和行業層面分析當前有哪些底部信號已經出現。



Ａ股寬基指數接近２月低點，估值等指標顯示股市處在底部區域。近期宏觀環境的階段性轉

弱使得Ａ股市場的情緒及風險偏好出現了相應的調整，寬基指數自５月下旬以來持續走低，已經

接近今年２月初的低點。從破淨率、風險溢價、股債收益比等多個指標來看，市場風險偏好和情

緒已經處在大的底部區域。行業層面來看，隨著５月以來市場陷入調整，一些行業指數已經創下

今年２月初以來的新低。從行業估值看，過半行業估值創下２月以來新低。綜合以上，從寬基指

數、行業層面的股價、估值等情況來看，當前Ａ股已經處在底部區域。另外，回顧歷次Ａ股大盤

企穩見底階段行業結構特徵，可以發現存在高股息板塊率先橫盤企穩，隨後指數見底，而基金重

倉股會在補跌後見底企穩的規律。從當前的盤面特徵來看，高股息板塊跌幅已經較為明顯，基金

重倉股仍在下跌，後續觀察高股息板塊能否逐漸企穩。



海外流動性環境已經改善，國內政策發力或已箭在弦上。近期宏觀環境階段性轉弱使得Ａ股

投資者情緒降溫，市場延續今年５月下旬以來的休整蓄勢，往未來看，美聯儲降息已落地，後續

或助力Ａ股流動性改善；同時國內政策正逐漸發力，有望推動宏微觀基本面回升。海內外積極因

素疊加之下，或推動Ａ股市場指數中樞有所抬升。海外方面，美聯儲降息已落地，後續外資或階

段性回流。一方面，近兩年中美央行貨幣政策周期出現一定錯位，未來美聯儲降息或有望逐步彌

合這種政策錯位，隨著中美利差和人民幣匯率壓力緩解，國內貨幣政策空間或逐步打開，助力Ａ

股宏觀流動性修復；另一方面，海外流動性寬鬆對Ａ股外資或有短期影響，未來海外流動性改善

可能致使靈活型外資在短期回流，推動Ａ股微觀流動性改善。國內方面，穩增長政策落地有望推

動宏微觀基本面回暖。近期經濟資料修復有波折，上市公司中報數據也顯示全Ａ盈利在低基數下

弱回升，反映著宏微觀基本面修復仍面臨一定壓力。而近期穩增長政策正在逐漸加碼。後續我國

宏觀基本面有望企穩。



中國優勢製造或成股市中期主線。隨著下半年海內外積極因素共振，基本面更優的中國優勢

製造有望成為股市中長期主線。《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定

》中指出，「要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，健全促進實體經濟和數位經濟深度融合

制度」，中期維度看，圍繞高水準科技自立自強，中國優勢製造有望成為引領新質生產力發展的

重要板塊，具體可關注具備基本面優勢的中高端製造和ＡＩ技術驅動的科技製造。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師荀玉根》



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