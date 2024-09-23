《中日局勢》中國外交部：中日雙方將冷靜處理日男童遇襲身亡事件

《經濟通通訊社２３日專訊》據《彭博》報道，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上

表示，目前深圳日本人學校男童遇襲身亡案件仍在調查中，中方將繼續就善後事宜向家屬盡可能

提供便利和協助。林劍強調，中日雙方會冷靜處理日籍男童遇襲身亡的不幸事件，並強調在中國

沒有所謂的「仇日」教育，中方願同日方全面推進戰略互惠關係。（ｓｌ）

