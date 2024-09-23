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23/09/2024 17:50

《以舊換新》發改委：支持組建中國資源循環利用集團

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國家發改委今日舉行專題新聞發布會，介紹大規模設備更新和
消費品以舊換新政策（兩新）總體進展成效。對於如何處理好更新換新淘汰下來大量的落後產品
設備，國家發改委黨組成員、副主任趙辰昕表示，下一步將支持組建中國資源循環利用集團，推
動設立全國性、功能性資源回收利用平台，同時，加快「換新＋回收」物流體系和新模式發展，
進一步完善廢舊產品設備回收網絡。
　　趙辰昕表示，回收循環利用是「兩新」四大行動之中的重要一項。截至目前，全國建成回收
網點約１５萬個，各類大型分揀中心約１８００個，有效解決了過去回收網點不夠、不完善的問
題。對於廢舊資源再生利用質量不高等問題，已深入開展國家「城市礦產」示範基地、６０個廢
舊物資循環利用重點城市、１００個大宗固廢綜合利用示範等項目的建設，引導再生資源加工利
用產業進一步集聚化、規模化發展。截至目前，全國大宗固體廢棄物綜合利用率達到５９％，廢
鋼鐵、廢有色金屬等１０種主要再生資源利用量每年都在大幅增長，廢鋼鐵每年利用量已經達到
２﹒６億噸。
　　下一步，發改委將會同有關方面，加快構建覆蓋各領域、各環節的廢棄物循環利用體系，持
續暢通資源回收利用鏈條，推動實現「去舊更容易，換新更便捷」，包括強化生產者責任延伸，
支持企業建設回收廢舊產品的逆向物流體系，推進退役風電光伏、動力電池等高效利用；優化二
手車交易登記管理，完善相關資源進口標準和政策，構建國際化回收循環利用更大的體系等。
（ｓｌ）

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