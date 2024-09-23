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AH股新聞

23/09/2024 11:52

《以舊換新》發改委：「兩新」推動汽車、家電等生產銷售較快增長

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國家發改委今日舉行專題新聞發布會，介紹大規模設備更新和
消費品以舊換新政策（兩新）總體進展成效。國家發改委黨組成員、副主任趙辰昕表示，「兩新
」工作逐步取得明顯成效，有力釋放了消費潛力，有力促進了產業發展，並有力支撐了綠色轉型

　　趙辰昕指，「兩新」工作相關政策效應正在向供給部門傳導，推動設備製造、汽車、家電等
行業生產較快增長。以交通、通信等設備更新重點領域為例，８月船舶及相關裝置、城市軌道交
通設備、通信設備等製造行業增加值同比分別增長２３％、１７﹒１％、１０﹒３％；家用洗衣
機、智能電視、家用電冰箱等產品產量也都實現了較快增長。同時，不少企業看好「兩新」領域
發展前景，增加了設備製造、消費品生產等領域投資。前８個月，裝備製造業、消費品製造業、
原材料製造業投資分別增長１０％、１４﹒９％、９％。
　
＊京東、蘇寧易購部分家電銷量倍增，充電樁產量增近１倍＊
　
　　消費品銷售方面，從平台和賣場情況看，８月２６日至９月２１日，京東平台冰箱、洗衣機
、電視、空調、電腦等家電產品銷售額同比分別增長１２８﹒８％、８６﹒３％、１３０﹒６％
、２４０﹒５％、５２﹒２％，這五類電器的增速最少增長５２﹒２％，增速非常明顯；９月１
日至２１日，蘇寧易購全國經營門店客流量提升一倍，電腦、空調的銷售額分別實現了近
３００％和１００％的快速增長。這兩家企業的數據能夠非常直觀地反映出「兩新」政策的顯著
效應。
　　綠色轉型方面，８月新能源汽車和充電樁產量同比分別增長３０﹒５％和９７％，新能源汽
車滲透率達到５３﹒９％，連續兩個月突破５０％。節能家電零售快速增長，據初步統計，８月
２６日至９月８日全國１級能效冰箱、空調、洗衣機、電視機、燃氣熱水器線上銷售額分別同比
增長５４﹒６％、１４０﹒２％、３１﹒８％、３９６﹒２％、７８﹒４１％，增速大幅快於同
品類家電整體水平。（ｓｌ）

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