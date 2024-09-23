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AH股新聞

23/09/2024 11:52

《以舊換新》人行：設備更新再貸款累計簽約貸款金額達２３００億

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國家發改委今日舉行專題新聞發布會，介紹大規模設備更新和
消費品以舊換新政策（兩新）總體進展成效。人民銀行信貸市場司司長彭立峰表示，面對企業在
設備更新中面臨的融資需求，人民銀行會同發改委等部門通過規模５０００億元（人民幣．下同
）的科技創新和技術改造再貸款給予支持，其中１０００億元額度支持初創期、成長期科技型中
小企業「首貸」；４０００億元額度專項支持重點領域設備更新和技術改造項目，並強調優先支
持中小企業申報的相關項目。
　
＊平均利率３﹒１％，低於１年期ＬＰＲ＊
　
　　經相關部門認真組織項目遴選，累計向銀行機構推送３批次、１﹒３萬個備選項目；經人行
等部門指導銀行機構建立專項工作機制，加快對接盡調，推送的設備更新項目已基本實現融資對
接和盡調的「全覆蓋」，累計簽約貸款金額２３００億元，加權平均利率３﹒１％，比１年期
ＬＰＲ利率（３﹒３５％）還低２５個基點，有力支持了重點領域技術改造和設備更新項目的實
施。據統計，其中７０％資金為支持中小企業。
　　下一步，人行將繼續通過加快貸款項目的土地、規劃、環保、安全等證照辦理進度，將更多
民營企業、中小企業、涉農主體的項目納入備選清單，加大融資擔保和風險補償支持力度等措施
，用好用足科技創新和技術改造再貸款，大力支持重點領域技術改造和設備更新項目；完善金融
「五篇大文章」政策體系，豐富適應廣大中小企業需求的專屬金融產品，不斷提升對中小企業金
融支持的強度、覆蓋面和適配性。（ｓｌ）

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