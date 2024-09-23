  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

23/09/2024 13:48

【大國博弈】謝鋒：中美要錨定合作共贏目標，以互惠精神推進合作

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國駐美國大使謝鋒２２日在華盛頓僑界慶祝中華人民共和國
成立７５周年暨中美建交４５周年晚宴上發表致辭時強調，中美要錨定合作共贏的目標，以互惠
的精神推進合作，夯實相互尊重的基礎，以平等的方式加強對話，並要堅守和平共處的底線，以
慎重的態度管控分歧。
　　謝鋒表示，４５年來，中美貿易額增長了２００多倍，雙向投資攀升到２６００多億美元，
兩國互利合作支撐了美國國內約２６０萬個就業崗位，給７萬多家在華美企帶來了超過５００億
美元的年利潤，雙方攜手反恐、共克金融危機、推動氣變合作，合作領域之廣、利益交融之深、
輻射影響之大前所未有。搞保護主義如同把自己關進黑屋子，帶不來「一家獨贏」，只會失去合
作共贏的機遇。
　
＊謝鋒：中國的發展從不是靠搭誰的「便車」＊
　
　　謝鋒又指，相互尊重、平等相待是國與國相處的應有之義。中國的發展，是勤勞智慧的中國
人民艱苦奮鬥幹出來的，也得益於一個總體和平穩定的外部環境，從來不是誰的「恩賜」、靠搭
誰的「便車」，也從來不以犧牲他國利益為代價。中美各自的成功是彼此的機遇，將中國視為「
假想敵」進行遏制打壓，只會導致「自我實現的預言」（Ｓｅｌｆ－Ｆｕｌｆｉｌｌｉｎｇ　
Ｐｒｏｐｈｅｃｉｅｓ）。
　　謝鋒強調，作為世界前兩大經濟體，中美衝突對抗害人害己、世界遭殃。中國堅定不移走好
自己的路、辦好自己的事，永遠不稱霸、永遠不搞擴張，同時中國有必須維護的利益、必須堅守
的底線。台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方在中美關係中劃出的四條紅線，任何侵犯
中國國家主權、破壞中國領土完整的圖謀，任何顛覆中國特色社會主義道路和制度的圖謀，任何
阻撓中國發展進程的圖謀，注定不會得逞。（ｓｌ）

【你點睇】本港主要銀行跟隨美聯儲減息，你對樓市前景有否信心？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰23/09/2024 13:50  【ＦＯＣＵＳ】青年失業恐未最壞，中年「平靜」暗藏酸甜苦辣

下一篇新聞︰23/09/2024 13:48  《Ａ股焦點》東航Ａ跌１％，與一二三航空正式合併運行

其他AH股新聞
More

23/09/2024 14:13  《Ａ股焦點》龍高股份股價漲停，擬引入戰投紫金礦業

23/09/2024 13:56  《中國要聞》無錫虹橋醫院涉嫌騙保被立案偵查，醫保協議已被解除

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行減定存息迎美國降息

22/09/2024 10:55

貨幣攻略

特朗普的種族謊言用意何在？

19/09/2024 17:55

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金