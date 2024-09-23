【大國博弈】謝鋒：中美要錨定合作共贏目標，以互惠精神推進合作

《經濟通通訊社２３日專訊》中國駐美國大使謝鋒２２日在華盛頓僑界慶祝中華人民共和國

成立７５周年暨中美建交４５周年晚宴上發表致辭時強調，中美要錨定合作共贏的目標，以互惠

的精神推進合作，夯實相互尊重的基礎，以平等的方式加強對話，並要堅守和平共處的底線，以

慎重的態度管控分歧。

謝鋒表示，４５年來，中美貿易額增長了２００多倍，雙向投資攀升到２６００多億美元，

兩國互利合作支撐了美國國內約２６０萬個就業崗位，給７萬多家在華美企帶來了超過５００億

美元的年利潤，雙方攜手反恐、共克金融危機、推動氣變合作，合作領域之廣、利益交融之深、

輻射影響之大前所未有。搞保護主義如同把自己關進黑屋子，帶不來「一家獨贏」，只會失去合

作共贏的機遇。



＊謝鋒：中國的發展從不是靠搭誰的「便車」＊



謝鋒又指，相互尊重、平等相待是國與國相處的應有之義。中國的發展，是勤勞智慧的中國

人民艱苦奮鬥幹出來的，也得益於一個總體和平穩定的外部環境，從來不是誰的「恩賜」、靠搭

誰的「便車」，也從來不以犧牲他國利益為代價。中美各自的成功是彼此的機遇，將中國視為「

假想敵」進行遏制打壓，只會導致「自我實現的預言」（Ｓｅｌｆ－Ｆｕｌｆｉｌｌｉｎｇ

Ｐｒｏｐｈｅｃｉｅｓ）。

謝鋒強調，作為世界前兩大經濟體，中美衝突對抗害人害己、世界遭殃。中國堅定不移走好

自己的路、辦好自己的事，永遠不稱霸、永遠不搞擴張，同時中國有必須維護的利益、必須堅守

的底線。台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方在中美關係中劃出的四條紅線，任何侵犯

中國國家主權、破壞中國領土完整的圖謀，任何顛覆中國特色社會主義道路和制度的圖謀，任何

阻撓中國發展進程的圖謀，注定不會得逞。（ｓｌ）

