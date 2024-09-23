《Ａ股焦點》同仁堂回應安宮牛黃丸回收市場價跌：近期銷量正常

《經濟通通訊社２３日專訊》在二手回收市場一向有價有市的同仁堂（滬：６０００８５）

安宮牛黃丸和片仔癀（滬：６００４３６）錠劑據報近期風光不再，據《財聯社》引述多地回收

商報道，今年市場行情不好，該兩款「神藥」在禮品回收市場的價格均自６月起明顯下跌，其中

片仔癀單錠跌幅１００元（人民幣．下同）左右，目前新日期片仔癀價格約每錠５５０元，臨期

更回落至４００元；６月前新日期安宮牛黃丸價格還能報每顆６００元－６５０元，但目前跌至

每顆４５０元－５００元。

同仁堂、片仔癀股價均跌，同仁堂跌１﹒４％，片仔癀跌１﹒２％。

目前片仔癀錠劑官方定價為每錠７６０元，同仁堂安宮牛黃丸鐵盒裝售價為每顆８６０元。

對於回收市場價格下跌，《２１財經》記者以投資人身份聯繫同仁堂投資者關係部門，相關

人士表示安宮牛黃丸近期銷量正常，強調官方價格沒有調整，並指不太清楚回收市場價格情況。



＊回收商：藥店稱今年特別感受到經營壓力＊



《財聯社》引述回收商表示，安宮牛黃丸及片仔癀回收市場價格下跌，主要與經濟形勢相關

。他們提到，在今年在各類醫藥行業會議中，均能聽到藥店稱感受到與往年不同的經營壓力。

報道又認為，過去幾年，片仔癀錠劑和安宮牛黃丸二手回收市場價格堅挺與官方定價不斷調

高有關。天然牛黃價格持續上漲也是助推兩大產品價格不斷上漲的重要原因之一。不過，隨著業

內開始量產培植牛黃以及內地開始試點放開天然牛黃進口，今年天然牛黃價格一改過去兩年猛漲

的態勢，開始走穩。（ｓｌ）

