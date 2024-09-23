【ＦＯＣＵＳ】青年失業恐未最壞，中年「平靜」暗藏酸甜苦辣

【ＦＯＣＵＳ】國家統計局「完善」後的１６－２４歲勞動力失業率，８月錄１８﹒８％的

年內新高，盡顯「畢業洪流＋招聘洪荒」疊加效應。眼見內地高考、研究生報名人數分別連漲７

年及連漲８年，可以預計未來數年青年就業壓力有增無減。另邊廂，份屬「中年」的３０至５９

歲失業率，徘徊３﹒９％低位，看似平靜背後暗藏酸甜苦辣。



＊２０２５年畢業季或難上加難＊



當物理學學士獲錄用為中學勤雜工（公告原顯示為「碩士研究生」），高校就業競爭之「捲

」已盡在不言中；而國統局８月青年失業率，未如過往較７月出現季節性回落，反按月升１﹒７

個百分點，更令人憂心即使排除「在校生」，亦難阻螺旋式上升。

究其原因，如將青年失業總人數視作一個游泳池，先看源源不斷的「注水」端。今年高校應

屆畢業生錄１１７９萬歷史紀錄，若以本科４年、研究生３年學制倒推，２０２０年高考、

２０２１年研究生報名人數分別為１０７１萬人、３７７萬人。再以２０２１年高考、２０２２

年研究生報名人數分別為１０７８萬（按年增７萬）、４５７萬（按年增８０萬）估算，

２０２５年畢業季人數大概率再刷新高。

再看「出水」端，無論是央媽二季度企業家調查顯示，認為經營狀況「較好」的佔比僅

１８％，還是５８同城二季度人才流動大數據顯示，企業招聘活躍前三崗位分別為服務業、銷售

代表、店員，都足見「筍工」難找。



＊防日本「下流社會」之鑒＊



青年失業率數字的高低，固然可一窺宏觀經濟的晴雨冷暖，但若借鑒日本９０年代初經濟泡

沫破裂後的十多年，１５－２４歲青年失業率於２００３年見頂（１０﹒１％），其後衍生的社

會現象，方更值得警醒。

２００６年以《下流社會》一書轟動日本的三浦展就形容，就職難、收入低的年輕人對人生

無甚熱情，消費欲望低下，不願加班，沉迷電動，穿著肥大衣物坐在路邊吃飯，凡事「自己開心

就好

」。此心態令他們不介意跌落中產，成為「中流階層中的下層」，最終令社會下沉的拉力愈來愈

大。

以此反觀頭頂「３５歲危機」達摩克斯之劍的中年人（３０至５９歲），失業率低至

３﹒９％，何解？內地近日熱播的幾部電影、電視劇似乎提供了答案－－不同於瀟灑的年輕一代

，上有老、下有小的中年人即使面對失業危機，也絕不允許自己淪為社會的「邊角料」。



＊外賣月嫂網約車難掩艱難＊



《逆流人生》中意氣風發的程序員高志壘，遭裁員後變身送外賣大叔；《凡人歌》中住在

８００萬豪宅中的全職貴婦沈琳，面對丈夫失業當月嫂、賣滷味；《小歡喜》中突遭裁員的法務

科長方圓，成為敬業愛業的網約車司機……似乎應了對中年再就業的調侃，「鐵人三項」外賣、

快遞、網約車；「吉祥三寶」保姆、保安、保潔員。

不過，劇本中失業後仍能在別處發光發熱的情節，不乏引發「精神勝利法無用」、「不婚、

不生、不買房才能創造美好生活」的冷眼相看，亦難消弭關於學歷貶值、底層艱難的大眾共識。

隨著學界最新以四個「前所未有（前所未有的超大經濟體轉型、前所未有的超大體量房地產

市場下行期轉型、前所未有的人口與社會轉型中的經濟轉型、前所未有的科技革命和逆全球化

）」，形容中國經濟新舊動能面臨的挑戰，而「１０萬億」刺激呼聲再起，且看路徑依賴何時擊

破。

