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AH股新聞

23/09/2024 17:57

《中國要聞》蘋果鎖機不需再等十年，客服：新系統僅鎖機８小時

　　《經濟通通訊社２３日專訊》近日，內地一則「鎖了十年的ｉＰｈｏｎｅ　４ｓ終於解鎖」
的消息引發網友熱議。江蘇一博主在社交媒體上發視頻稱自己鎖了十年的ｉＰｈｏｎｅ　４ｓ終
於解鎖了。
　　據該博主介紹，她的ｉＰｈｏｎｅ　４ｓ手機在２０１５年被鎖，當時顯示８萬多個小時後
可解鎖。最近她給手機充電並開機後，發現只有２８８分鐘即可解鎖這個鎖了十年的手機。４個
多小時後，博主輸入密碼成功解鎖了手機。對於網友提出為何不刷機的疑問，該博主回應說，手
機數據在刷機後將被全部抹掉，又在視頻中展示找回自己已故貓咪的視頻等。
　
＊最長鎖機時間縮至８小時，第十次輸錯密碼永久鎖機＊
　
　　據了解，鎖屏密碼是蘋果手機的一項安全機制，如果連續多次輸入錯誤的密碼，手機會自動
鎖定以保護數據安全。
　　據《澎湃新聞》引述蘋果官方技術顧問稱，目前的ｉＯＳ　１８系統下，已經沒有長達１０
年的等待時間，解鎖手機屏幕最長的等待時間只有８小時，隨後將永久鎖機。
　　報道指，目前ｉＰｈｏｎｅ鎖屏密碼共有十次解鎖機會。當用戶輸入三次密碼均不正確後，
第四次就會觸發鎖屏１分鐘，並逐漸遞增至５分鐘、１小時等，最長鎖機時間限制為８小時。若
在第十次仍舊輸入錯誤密碼，該手機則將被永久鎖機。
　　對於永久鎖機的手機，蘋果技術顧問表示，用戶可根據官方指導，用電腦以及自己的帳號對
手機進行「刷機」，恢復手機的正常使用，但將「抹掉所有數據」，且技術顧問表示，官方也無
法對於手機數據進行恢復。
　　蘋果方面強調，此舉是為了維護客戶隱私安全，防止其他人對手機進行惡意嘗試，因此也建
議用戶對手機中的數據進行及時備份，以防萬一。（ｊｑ）

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