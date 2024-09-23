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AH股新聞

23/09/2024 17:40

《中國要聞》霸王茶姬否認要求門店「１萬單只能有３差評」

　　《經濟通通訊社２３日專訊》今日，有消息稱，霸王茶姬１萬單裏面只能出現３條差評，不
然會影響相關門店所有員工的工資。該消息還稱，有內部員工透露，現在霸王茶姬對門店的考核
已經不再是考核門店的運營管理水平，考核的是哪個門店刪除差評效率高。
　　據《中國證券報》引述霸王茶姬的回應稱，上述消息不屬實。霸王茶姬針對門店和加盟商肯
定會有運營考核機制，消費者滿意度只是其中一項，也不可能像上述消息表述得一樣簡單，而是
有一系列的維度去評估，「比如食品安全維度、衛生維度、消費者滿意度維度、員工滿意度維度
，都會涉及。」
　　霸王茶姬成立於２０１７年１１月１７日，是新中式國風茶飲品牌。根據霸王茶姬創始人張
俊杰在５月透露的數據，２０２３全年，霸王茶姬ＧＭＶ首次過百億，達到１０８億元人民幣。
２０２４年第一季，霸王茶姬單季度ＧＭＶ超５８億元人民幣，預計２０２４年全年ＧＭＶ超
２００億元人民幣。
　　目前，霸王茶姬的全球門店數量已突破４５００家。截至２０２３年年底，霸王茶姬全球註
冊會員數為６９００多萬。２０２４年５月２０日，霸王茶姬註冊會員數量已突破１﹒３億，不
到半年實現註冊會員數翻倍增長。
　　據內媒５月的報道，霸王茶姬正籌備赴美上市，預計籌集２億－３億美元，由花旗銀行及摩
根士丹利負責上市事宜，可能下半年會有重大進展。不過，當前仍未有相關消息傳出。（ｊｑ）

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