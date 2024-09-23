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AH股新聞

23/09/2024 17:24

《車企血戰》中汽協就價格戰致經銷商資金鏈斷裂向當局緊急報告

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國汽車流通協會表示，已就「價格戰」等因素導致汽車經銷
商面臨資金流動性極度緊張的問題展開廣泛調研和分析，並撰寫成緊急報告提交予政府有關部門
。報告提到，根據協會監測數據，截至今年８月，經銷商進銷倒掛數據最高已達－２２﹒８％，
較去年同期進一步擴大１０﹒７個百分點。而據協會專家相關數據分析，８月，新車市場的整體
折扣率為１７﹒４％，今年１－８月，「價格戰」已致使新車市場整體零售累計損失１３８０億
元人民幣，對行業健康發展產生較大影響。
　
＊價格戰致賣越多虧越多，融資到期難履約＊
　
　　中汽協表示，《關於當前汽車經銷商面臨資金困境和關停風險相關情況的緊急報告》（下稱
《報告》）就目前汽車經銷商普遍面臨的資金鏈緊繃致使關停風險陡增的問題，進行了分析並提
出相關政策建議。《報告》指出，當前汽車經銷商面臨的兩大主要問題：一是消費不振和廠家批
發量的雙重壓力使得經銷商庫存維持高位，為降低資金壓力和融資成本，經銷商被迫低價拋售求
生；二是「價格戰」使得進銷倒掛嚴重，經銷商賣得越多虧得越多，同時又面臨融資到期履約困
難壓力，經銷商面臨經營回款斷流，資金鏈斷裂風險陡增。目前經銷商現有流動資金維持時間已
被壓縮至極限。
　　《報告》又指，今年以來，媒體多次報道國內汽車經銷商「爆雷」新聞，既有全國性也有區
域性經銷商，而據了解，「爆雷」原因大多都出在資金流動性問題上，與經銷商本身經營沒有直
接關係，資金鏈的斷裂最終導致了企業的停擺。
　
＊中汽協籲政府採取階段性金融紓困政策措施＊
　
　　中汽協認為，當前汽車市場已進入存量市場階段，呼籲政府相關部門高度關注當前汽車經銷
領域所面臨的資金困境和關停風險問題，果斷採取階段性金融紓困政策措施，例如引導金融機構
在依法合規和風險可控前提下加大對汽車經銷領域的支持力度，對現有貸款不抽貸、不斷貸、不
壓貸，允許以靈活方式進行展期和延續等，切實防止汽車經銷領域系統性風險的發生。（ｓｌ）

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