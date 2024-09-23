中國財政部本周於巴黎發行最多２０億歐元主權債券

《經濟通通訊社２３日專訊》中國財政部月初宣布，經國務院批准，財政部將於２０２４年

９月２３日當周在法國巴黎發行歐元主權債券，規模不超過２０億歐元。

外電報道，中國財政部委任中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、交通銀行

（０３３２８）（滬：６０１３２８）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、美銀

證券、建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、中金公司、花旗、東方匯理銀行、德意

志銀行、高盛（亞洲）、滙豐、工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、摩根大通、法

國興業銀行、渣打銀行和瑞銀為聯席主承銷商及帳簿管理人，明日（２４日）在法國巴黎舉行發

行推介會和投資者電話會議，並取決於市場情況，可能隨後發行歐羅Ｓ規則（類別１）３年期及

７年期高級無抵押債券。

交行香港分行表示，這是財政部第二次赴法國巴黎發行歐元主權債券。歐元計價的中國主權

債券供應稀缺，存量規模較小，預計本次發行市場需求火熱。早在２０１９年發行的中國歐元主

權債券均已悉數到期贖回。２０１９年至２０２１年間，中國財政部連續３年每年發行４０億歐

元主權債，目前存量規模僅有１２０億歐元，相對世界主要經濟體，規模相對較小。參考

２０２１年中國財政部發行的４０億歐元主權債券，當時認購倍數達到４﹒３倍，需求明顯遠大

於供應。

該行又指，隨著中國經濟運行持續回升向好，預計本次歐元主權債券可實現較高的投資收益

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