《神州頭條》財經報章頭版摘要：乘勢而上，加快建設航天強國

《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



再接再厲乘勢而上，加快建設航天強國

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國家主席近平２３日上午在人民大會堂接見探月工程嫦娥六號任務參研參試人員代表時發表講話

稱，探月工程成果凝結著中國幾代航天人的智慧和心血，充分展現了中國人的志氣、骨氣和底氣

。要在全社會大力弘揚探月精神，進一步增強全體中華兒女的民族自信心和自豪感，凝聚起以中

國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的磅礡力量。



上市公司回報股東意識和能力顯著提升

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中國上市公司協會２３日公布的統計數據顯示，２０２４年實施中期分紅的滬深上市公司數量及

分紅總額均顯著增加，反映出上市公司對股東回報的不斷重視和水平提升。在業內人士看來，今

年以來，上市公司的分紅意識和分紅能力顯著提升，資本市場的分紅生態發生了積極變化。



用好結構性貨幣政策工具，增強金融服務普惠性

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國家發展改革委２３日舉行專題新聞發布會，介紹「兩新」政策總體進展成效有關情況。多部門

相關負責人表示，運用超長期特別國債資金加力支持「兩新」的政策體系已經構建完成，為今年

乃至今後的工作打下了扎實的基礎。





《上海證券報》



再接再厲乘勢而上，加快建設航天強國

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國家主席近平２３日上午在人民大會堂接見探月工程嫦娥六號任務參研參試人員代表時發表講話

稱，探月工程成果凝結著中國幾代航天人的智慧和心血，充分展現了中國人的志氣、骨氣和底氣

。要在全社會大力弘揚探月精神，進一步增強全體中華兒女的民族自信心和自豪感，凝聚起以中

國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的磅礡力量。



支持政策持續加力，「兩新」落地成效明顯

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各部門各地支持大規模設備更新和消費品以舊換新（「兩新」）行動加快推進，成效日益顯現。

發改委副主任趙辰昕２３日在專題新聞發布會上表示，下一步，發改委將會同有關方面，充分利

用好今年剩下的３個多月時間，全面推進政策落實，讓消費者和經營主體真正享受到更多的優惠

政策。



債券通「南向通」運行滿三年，為離岸人民幣債券市場做大注入活力

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２０２４年９月２４日，債券通「南向通」迎來上線三周年。作為中國金融市場雙向開放的重要

一環，「南向通」自開通以來，為境內機構投資者提供了海外資產配置的多元化可能性。





《證券時報》



上市公司低碳轉型後勁足

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推動經濟社會發展綠色化、低碳化，是實現高質量發展的關鍵環節，是建設人與自然和諧共生現

代化的內在要求。近年來，中國能源消費結構明顯轉變，節能降耗減排進展積極，經濟發展「含

綠量」不斷提升，這些變化體現在中國上市公司的發展成色上尤為明顯。



３０００億國債資金全面下達

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發改委２３日舉行專題新聞發布會，介紹大規模設備更新和消費品以舊換新政策（「兩新」政策

）總體進展成效。發改委副主任趙辰昕表示，目前支持「兩新」工作的３０００億元國債資金已

全面下達。趙辰昕指出，當前「兩新」政策的基礎工作已全面完成，落地成果逐漸顯現。未來還

將加強進度調度督促、加強資金監督管理，進一步加力推進落實。



規模驅動難以為繼，銀行業須主動求變尋找新增長點

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國內商業銀行在經歷了前幾年的快速擴張後，步入穩健擴表期，近兩年的信貸增速已下滑至個位

數，並於今年再次下探。在淨息差持續收窄的趨勢下，轉變傳統追求規模擴張的思維，拓展多元

利潤來源，才是長久發展之計。（ｌｃ）

