《神州經脈》降準降息傾力救市，滬指漲幅逾四年最大，人幣同升

《神州經脈》中國「一行一局一會」今日（２４日）聯合發布一系列刺激政策，火力全開救

市，送出降準、降息、降存量房貸利率、降二套房房貸最低首付比例等的政策組合拳；同時創設

新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展，更提出研究平準基金。政策力度、節奏超市場預期。

滬深股市獲重大利好提振，全日出現久違的放量大漲，滬綜指收升４﹒１５％，創２０２０年７

月６日以來最大單日漲幅，深成指全日升４﹒３６％，創業板飆５﹒５４％，整個市場近

５０００隻個股上漲。

兩市成交額高達９７１３億元（人民幣．下同），較上個交易日放量大增４２０３億元或

７６％，為今年５月以來最大成交。

中國三大金融監管機構在開盤前推出經濟政策大禮包提振市場信心，股市應聲大漲，人民幣

亦無視降息壓力走高。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒０３８５，較上個交易

日４時３０分收盤價大升２０２點子，繼續創去年５月２２日以來近一年半新高，全日在

７﹒０３１８至７﹒０６４０之間波動，盤中幾乎升破７﹒０３關口。今日人民幣兌一美元中間

價報７﹒０５１０，較上個交易日升２１點子，三連升，再創去年５月２３日以來近一年半新高

，上個交易日報７﹒０５３１。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行行長潘功勝今日在國新辦發布會上宣布，近期將下調存款準備金率０﹒５個百分

點；年底將視情況或進一步降準０﹒２５－０﹒５個百分點；將降低政策利率－－７天逆回購操

作利率０﹒２個百分點，從１﹒７％降至１﹒５％；降低存量房貸利率，預計平均降幅０﹒５個

百分點左右；統一首套二套房貸最低首付比例，將全國層面的二套房貸款最低首付比例由２５％

下調至１５％。潘功勝表示，預計本次降息將帶動中期借貸便利（ＭＬＦ）利率下調０﹒３個百

分點，預計貸款市場報價利率（ＬＰＲ）和存款利率也將隨之下行０﹒２－０﹒２５個百分點，

對銀行淨息差影響總體保持中性。



２﹒ 人行將創設證券、基金、保險公司互換便利，支持其通過資產質押從人行獲取流動性，首

期操作規模５０００億元，所獲資金只能用於投資股票市場；同時，創設股票回購增持專項再貸

款，首期額度３０００億元。潘功勝還透露，平準基金正在研究中。在談到人民幣匯率時，潘功

勝稱，隨著國內外貨幣政策周期差收斂，人民幣匯率基本穩定的外部壓力明顯減輕。



３﹒ 中證監主席吳清今日在國新辦發布會上表示，將制定推動中長期資金入市的指導意見，部

署一系列支持中長期資金入市的安排；推動支持中央匯金公司加大增持股市力度、擴大投資範圍

有關的安排；將發布促進併購重組措施，努力與各方面暢通私募股權創投基金募、投、管、退各

環節；支持上市公司圍繞戰略新興產業、未來產業等來進行併購重組；積極鼓勵上市公司加強產

業整合。



４﹒ 金監總局局長李雲澤今日在國新辦發布會上表示，為鞏固提升大型商業銀行穩健經營發展

的能力，國家計劃對六家大型商業銀行增加核心一級資本，將按照「統籌推進、分期分批、一行

一策」的思路有序實施；將銀行系金融資產投資公司股權投資試點範圍擴至１８個城市，適當放

寬股權投資金額和限制；支持符合條件的保險機構設立私募證券投資基金，鼓勵引導保險資金開

展長期權益投資。李雲澤又提到，商業銀行已審批白名單超５７００個，審批通過融資金額達到

１﹒４３萬億元，支持４００多萬套住房如期交付。



５﹒ 美國商務部周一（２３日）以國家安全考慮為由提出建議，要求在美國道路上行駛的聯網

汽車，禁止使用中國及俄羅斯的的關鍵軟件和硬件。中國外交部發言人林劍在例行記者會上回應

，美方針對特定國家企業及產品採取歧視性做法，違反世貿組織的基本原則，擾亂國際貿易投資

，破壞全球產供鏈穩定，最終也會損害美國自身的利益。美方應該停止以國家安全為名，行打壓

遏制他國之實，為各國企業營造開放、公平、透明、非歧視的營商環境。中方將堅決維護自身合

法權益。



６﹒ 名創優品公布，斥約６２﹒７億元現金向京東集團兩家全資附屬公司及牛奶公司收購永輝

超市 共約２６﹒６８億股，佔約２９﹒４％股權。有關收購需待股東批准。根據永輝超市截至

今年６月３０日的十大股東資料，名創優品料將成為永輝超市大股東，不過永輝超市的財務業績

將入帳計作名創優品於聯營公司的投資。



７﹒ 「雙１１」將至，淘寶天貓官宣今年天貓雙１１將為商家提供的補貼。消費者權益方面，

今年天貓雙１１將在滿減、立減活動基礎上，額外再投入３００億消費券及紅包，為全體商家促

成交。流量方面，天貓雙１１將投入百億購買流量，通過與超２００家互聯網平台合作，全面為

商家拓客流。此外，今年天貓雙１１還將投入百億為商家全面降經營成本。在天貓雙１１開啟前

夕，淘寶天貓將正式支持支付寶、微信等多種支付方式。



８﹒ 上海迪士尼度假區宣布，將於今年年底前正式推行全新實名制購票政策，從購票到入園的

整個流程均完全遵循「一人一證一票」。政策生效的具體日期將在生效日臨近前公布。每位計劃

到訪上海迪士尼樂園的遊客均必須憑本人有效官方身份證件購買本人門票，且一張有效官方身份

證件在同一到訪日期限購一張門票。以上實名制購票政策同樣適用於購買上海迪士尼樂園年卡。

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