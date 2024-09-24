《鍾之日記》Ａ股坐火箭，恒指衝萬九

《鍾之日記》９月２４日，香港天氣：雨。香江魚缸：勁升。祖國股市：大漲。



內地三大金融監管機構聯手出招，發布一系列救市政策，中港股市同獲提振。Ａ股強彈近

４﹒２％，創２０２０年７月６日以來最大單日升幅。Ａ股坐火箭，港股劬迎來狂歡，恒指高開

高走，午後突破萬九大關，恒生指數收報１９０００﹒５６點，全日狂飆７５３點或４﹒１３％

。主板成交高達２４２４億元。



＊滬指創逾四年最大單日升幅＊



中國「一行一局一會」今日聯合發布一系列刺激政策，火力全開救市，送出降準、降息、降

存量房貸利率、降二套房房貸最低首付比例等的政策組合拳；同時創設新的貨幣政策工具支持股

票市場穩定發展、更提出研究平準基金。政策力度、節奏超市場預期。

滬深股市獲重大利好提振，全日出現久違的放量大漲，滬綜指收升４﹒１５％，創２０２０

年７月６日以來最大單日漲幅，深成指全日升４﹒３６％，創業板飆５﹒５４％，整個市場近

５０００隻個股上漲。行業板塊全面爆發，多元金融指數升逾８％領先，白酒股揚７﹒５％，鋼

鐵、券商、保險及銀行齊反彈。

兩市成交額高達９７１３億元人民幣，較上個交易日放量大增４２０３億元人民幣或７６％

，為今年５月以來最大成交。



＊招行漲超一成，表現最佳藍籌＊



人民銀行行長潘功勝今日宣布多項重磅利好，包括近期將降準０﹒５個百分點，釋放長期流

動性１萬億元人幣，年底前可能擇機再降準０﹒２５－０﹒５個百分點；同時降低政策利率，７

天期逆回購操作利率將下調０﹒２個百分點，預計帶動中期借貸便利（ＭＬＦ）利率下調約

０﹒３個百分點，預期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）、存款利率也將下行０﹒２至０﹒２５個百

分點。

在支持房地產市場方面，銀行將下調存量房貸利率和統一房貸最低首付比例。

人行表示，貨幣政策調整有幾點考量：一是要支持中國經濟穩定增長；二是推動價格的溫和

回升；三要兼顧支持實體經濟增長和銀行業自身健康性的平衡；四是保持人民幣匯率合理均衡水

平上基本穩定；還要注重與財政政策的協調配合。

本次利率調整對銀行淨息差影響總體中性。下調存量房貸利率將減少銀行利息收入，但也會

減少提前還貸行為。降準相當於為銀行直接提供低成本資金運營，利率下降也可降低銀行資金成

本。此外，預期ＬＰＲ、存款利率會對稱下行，前幾輪引導存款利率下調的效果也在累積顯現。

綜合考慮各項政策後，銀行淨息差將保持基本穩定。

金融板塊獲支持，大型內銀受追捧，招商銀行（０３９６８）收漲１０﹒８％為表現最佳藍

籌，交行（０３３２８）升６﹒４％，工行（０１３９８）升近６％，建行（００９３９）漲

４﹒８％，郵儲銀行（０１６５８）揚４﹒６％，農行（０１２８８）升超４％，中國銀行

（０３９８８）收升３﹒７％。



＊救內房不手軟，富力融創急漲逾一成＊



金監總局局長李雲澤今日在國新辦發布會上表示，截至目前，商業銀行已審批「白名單」項

目超過５７００個，審批通過融資金額達到１﹒４３萬億元人民幣，支持４００餘萬套住房如期

交付。此外，人行又指將支持收購房企存量土地。在將部分地方政府專項債券用於土地儲備基礎

上，研究允許政策性銀行、商業銀行貸款支持有條件的企業市場化收購房企土地，盤活存量用地

，緩解房企資金壓力。

救內房不手軟，一眾內房亦跑出，富力（０２７７７）大漲１６％＇融創中國

（０１９１８）大漲１３﹒６％，雅居樂（０３３８３）升８﹒１％，潤地（０１１０９）升

５﹒９％，龍湖（００９６０）升５﹒６％，中海外（００６８８）升５％，萬科企業

（０２２０２）升２﹒６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

