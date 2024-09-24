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AH股新聞

24/09/2024 10:19

《Ａ股焦點》當局多管齊下振樓市，惟龍頭房企走低，萬科Ａ跌１％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行今日宣布，未來將降低存量房貸利率並統一房貸最低
首付比例。具體為，引導商業銀行將存量房貸利率降至新發房貸利率附近，預計平均降幅大約在
０﹒５個百分點左右。將全國層面的二套房貸最低首付比例由２５％下調到１５％，統一首套房
和二套房的房貸最低首付比例。
　　人行行長潘功勝表示，存量房貸利率下調預期平均降幅０﹒５個百分點，預計惠及５０００
萬戶家庭、１﹒５億人口，平均每年減少家庭利息支出１５００億元人民幣左右。至於全國層面
不再區分首套房二套房，統一最低首付比例全部為１５％，潘功勝稱，各地可以在此基礎上因城
施策，自主確定轄區內是否實施差異化的首付比例下限安排。商業銀行根據客戶風險狀況和意願
確定具體的首付比例。
　　房地產板塊早盤造好，中交地產（深：０００７３６）、陽光股份（深：０００６０８）等
漲停，惟龍頭房企紛走低，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒９９％；招商蛇口
（深：００１９７９）跌２﹒４９％；深物業Ａ（深：００００１１）跌　１﹒４９％；保利發
展（滬：６０００４８）跌１﹒４９％；萬科Ａ（深：０００００２）跌１﹒１５％。（ｃｔ，
ｊｑ）

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