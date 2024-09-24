【大國博弈】商務部對美國ＰＶＨ集團啟動不可靠實體清單調查

《經濟通通訊社２４日專訊》中國商務部表示，對美國ＰＶＨ集團針對涉疆產品涉嫌違反正

常的市場交易原則，中斷與中國企業、其他組織或者個人的正常交易、採取歧視性措施等問題啟

動調查。

商務部稱，美國ＰＶＨ集團應在本公告公布之日起３０天內，向不可靠實體清單工作機制辦

公室提供說明近３年內是否存在對涉疆產品採取歧視性措施等問題的書面材料及證明資料，以及

調查機關需要的其他資料。

調查期間，美國ＰＶＨ集團可向不可靠實體清單工作機制辦公室陳述、申辯。不可靠實體清

單工作機制辦公室依法採取詢問當事人、查閱或者複製相關文件、資料以及其他必要的方式，對

ＰＶＨ集團開展調查，ＰＶＨ集團及有關企業應予以配合。



＊商務部：不可靠實體清單僅針對極少外國實體＊



商務部安全與管制局負責人隨後對此答記者問，解釋對美國ＰＶＨ集團啟動調查是基於，美

國ＰＶＨ集團涉嫌在缺乏事實依據的情況下，違反正常的市場交易原則，無端抵制新疆棉花等產

品，嚴重損害有關中國企業合法權益，危害中國主權、安全、發展利益。

對今年以來，中方再次啟用不可靠實體清單，是否意味著中國對外資的態度有所轉變？商務

部重申，中國政府堅定不移推進高水平對外開放，堅定維護多邊貿易體制，堅定維護各類市場經

營主體合法權益。中國一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅針對極少數破壞市場規則並違反中

國法律的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。

美國ＰＶＨ（Ｐｈｉｌｉｐｓ－Ｖａｎ－Ｈｅｕｓｅｎ）集團創建於１８８１年，現在是全

球第二大服裝集團，經營男女裝、童裝、家居及鞋類等多種自有和授權品牌商品，旗下品牌包括

Ｃａｌｖｉｎ Ｋｌｅｉｎ、Ｔｏｍｍｙ Ｈｉｌｆｉｇｅｒ、Ｖａｎ Ｈｅｕｓｅｎ等。公司

總部設於美國紐約，全球擁有逾３萬名員工。（ｃｔ）

