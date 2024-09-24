【大國博弈】美商務部正式提議禁聯網汽車使用中國軟硬件

《經濟通通訊社２４日專訊》美國商務部周一（２３日）以國家安全考慮為由提出建議，要

求在美國道路上行駛的聯網汽車，禁止使用中國的關鍵軟件和硬件。

其中，相關軟件禁令從２０２７年車型開始生效，而硬件禁令就從２０３０年車型開始、或

在２０２９年１月生效。建議亦要求禁止中國汽車製造商在美國道路上測試自動駕駛汽車。

上述建議的公眾諮詢期為３０天，美國商務部希望在明年１月２０日前最終確定這項提案。

美國商務部長雷蒙多表示，當外國對手開發軟件來製造汽車時，這意味著汽車可以被用於監

視和被遙遠控制，威脅美國民眾的私隱和安全。美國國家安全顧問沙利文就表示，美國有充分證

據表明，中國在美國關鍵基礎設施中預先植入惡意軟件。

在昨日的中國外交部記者會上，發言人林劍就美國擬禁止汽車商使用中國軟硬件回應稱，中

方反對美方泛化國家安全概念，針對中國相關企業及產品採取歧視性做法。中方敦促美方尊重市

場原則，為中國企業提供開放、公平、透明、非歧視的營商環境。中方將堅決維護自身合法權益

。



＊白宮：確保美國人駕駛的電動車為美國製造＊



另外，白宮國家經濟委員會主任布雷娜德在底特律經濟俱樂部闡述了拜登政府的廣泛方針，

以保護美國汽車行業免受其所認為的中國不公平貿易影響。

布雷娜德提到：「在自身產能過剩的情況下，中國正通過汽車出口潮讓其產品充斥全球市場

。」美國在本世紀初那輪中國衝擊中看到過類似情況，那次衝擊損害美國製造業，「本屆政府決

心不讓我們遭遇第二次中國衝擊。」她說。這意味著要在大量低價中國汽車湧入美國、削弱美國

汽車行業競爭力前，就要採取保障措施。

布雷納德補充，「美國人應該駕駛他們選擇的任何汽車，無論是汽油車、混合動力車還是電

動車。但是，如果他們選擇駕駛電動汽車，我們希望確保它是美國製造的，而不是中國製造。」

（ｒｙ）

