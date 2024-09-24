《中國要聞》習近平接見嫦娥六號參研人員，強調加快建設航天強國

《經濟通通訊社２４日專訊》據《新華社》報道，國家主席習近平昨天在北京接見探月工程

嫦娥六號任務參研參試人員代表並發表重要講話。

習近平強調，探月工程成果凝結著幾代航天人的智慧和心血，從一個側面展示了中國這些年

在科技自立自強上取得的顯著成就，充分展現了中國人的志氣、骨氣和底氣。嫦娥六號完成了人

類歷史上首次月球背面採樣，突破了多項關鍵技術，是我國建設航天強國、科技強國取得的又一

標誌性成果，是中國國探月工程的重要里程碑。



＊深入推進多種形式航天國際交流合作＊



習近平指出，探索浩瀚宇宙，建設航天強國，是我們不懈追求的航天夢。中國一代代航天人

推動航天事業從無到有、從弱到強，實現歷史性、高質量、跨越式發展，航天強國建設邁出堅實

步伐。外層空間是人類的共同疆域，中國的探月工程始終秉持平等互利、和平利用、合作共贏的

原則。中方要深入推進多種形式的航天國際交流合作，同各國分享發展成果、完善外空治理，讓

航天科技成果更好造福人類。

習近平說，希望航天戰線同志們精心開展月球樣品科學研究，接續實施好深空探測等航天重

大工程，推動空間科學、空間技術、空間應用全面發展，為建設航天強國再立新功。（ｒｙ）

