《中國監管》銀行業８月被罰超２﹒５億，農商行罰單最多佔３４％

《經濟通通訊社２４日專訊》今年三季度以來，銀行業罰單數量與處罰金額出現持續增長。

據內地《金融時報》梳理同花順ｉＦｉｎＤ數據顯示，８月份，中國人民銀行、國家金融監管總

局以及國家外匯管理局共對銀行業金融機構開出１７２張罰單，總共被罰沒總金額約２﹒５３億

元（人民幣．下同）。



＊農村商業銀行罰單最多佔三成以上＊



分主體來看，農村商業銀行是當月收到罰單數量最多的銀行機構，８月份共收到５８張罰單

，佔比３３﹒７２％；但整體金額較小，８月份共被罰沒３７１６﹒４１萬元。

國有大行（包括各分支機構）共收到罰單４６張；合計被罰沒６６５８﹒５８萬元，其中包

含一張４３６０萬元的大額罰單。

股份制銀行合計被罰沒金額最高，２７張罰單共涉及被罰沒金額８６０４﹒４５萬元。

城商行中，２５家城商行共收到３６張罰單，被罰沒５０３８﹒４９萬元。

此外，政策性銀行、１家互聯網銀行和２家外資銀行也因業務違規被處以警告和罰款，分別

涉及金額２２５萬元、５０３﹒２萬元及５９４﹒５７萬元。



＊涉及信貸業務違規的罰單約佔６成＊



整體而言，８月份銀行業金融機構被罰沒金額出現增長，與罰單數量增加和大額罰單再現有

關。尤其是股份制銀行當月合計被罰沒的８６０４﹒４５萬元中，２張大額罰單金額合計超

７０００萬元。當月金融監管總局共開出３張大額罰單，其中２家股份制銀行分別被罰沒

４７８０萬元、２３４０萬元，另有一家國有大行因信貸業務違規等事項被罰沒４３６０萬元。

值得關注的是，今年上半年，商業銀行收到超千萬元罰單僅有２張，進入３季度以來，金融

管理部門對銀行業金融機構開出的大額罰單數量明顯增加。

此外，從違規事由來看，信貸業務違規與內部控制存在不足仍然是銀行業金融機構業務違規

「重災區」，８月涉及信貸業務違規的罰單約佔６成。違規發放貸款、貸後管理不到位、虛增存

貸款規模、貸款資金回流等違規行為仍然存在，「未對集團客戶統一授信」出現在多家銀行被罰

事由中。（ｊｑ）

