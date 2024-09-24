《中國要聞》李佳琦所屬公司傳設國際發展部，出海首站料為東南亞

《經濟通通訊社２４日專訊》據《新浪科技》消息，內地頭部電商主播李佳琦所屬電商主播

機構「美ＯＮＥ」正式啟動出海業務布局，並新成立了國際發展部。近期，美ＯＮＥ發布了多個

國際發展部相關的崗位，包括直播技術、直播中控、商品運營、商家運營、Ｔｉｋｔｏｋ帳號運

營。

對此，美ＯＮＥ官方回應稱，「公司正常業務拓展，謝謝關注，如後續有相關動作，再及時

同步。」

美ＯＮＥ是一家ＭＣＮ（多頻道網絡）公司，成立於２０１４年，成功捧紅李佳琦等旗下主

播，成為行業領先電商主播機構。與其他頭部ＭＣＮ機構相比，美ＯＮＥ啟動出海業務的時間相

對較晚。

公開資料顯示，早在２０２１年，羅永浩的交個朋友（０１４５０）就開始布局出海業務，

之後逐漸推進了出海營銷、達人分銷、直播代運營、ＴｉｋＴｏｋ電商培訓等業務。

２０２３年５月，辛巴的辛選也正式進入國際市場，首站選擇在泰國進行直播帶貨，首場直

播銷售額超過８﹒３億元人民幣。

同年７月，「瘋狂小楊哥」的三隻羊啟動了全球市場布局，９月完成出海團隊的組建，並於

今年１月與新加坡達人進行了首場合作直播。

美ＯＮＥ出海大概率也會以東南亞國家作為首站試點。前述多個招聘崗位的信息顯示，美

ＯＮＥ對應聘者的英語和印尼語能力都有較高要求。

據悉，東南亞地區人口基數大且年輕化，電商市場滲透率也較全球水平低，因此成為了電商

平台業務擴展的重要區域。尤其是ＴｉｋＴｏｋ用戶在東南亞地區的數量非常龐大，印尼、泰國

和越南均是ＴｉｋＴｏｋ銷售額的主要貢獻力量。

據內媒此前報道，ＴｉｋＴｏｋ電商定下２０２４年全球５００億美元ＧＭＶ的目標，其中

東南亞電商ＧＭＶ目標為３２５億美元。（ｊｑ）

