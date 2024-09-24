《中國要聞》上海迪士尼更新實名制購票：１人１證１票年底前推行

《經濟通通訊社２４日專訊》今日，上海迪士尼度假區宣布，將於今年年底前正式推行全新

實名制購票政策，從購票到入園的整個流程均完全遵循「一人一證一票」。政策生效的具體日期

將在生效日臨近前公布。

每位計劃到訪上海迪士尼樂園的遊客均必須憑本人有效官方身份證件購買本人門票，且一張

有效官方身份證件在同一到訪日期限購一張門票。

全新的實名制購票政策適用於所有遊客，包括兒童、老年人和殘障人士等符合優惠票價政策

的遊客。

以上實名制購票政策同樣適用於購買上海迪士尼樂園年卡，即新政策正式生效後，每位遊客

均必須憑本人有效官方身份證件購買本人年卡，且一張有效身份證件僅可購買一張年卡。

據內媒此前報道，遊客在購買上海迪士尼樂園門票時，一個官方身份證件號碼在一個訂單中

可以至多購買五張門票。在此規則下，此前存在「黃牛」在高峰日提前囤票等行為，增加遊客購

票難度和成本，影響了正常遊玩體驗。

上海迪士尼度假區表示，嚴格執行「一人一證一票」，將有利於打擊捂票、囤票、炒票等「

黃牛」違法違規行為，更好維護上海迪士尼度假區票務市場秩序以及遊玩秩序和遊玩環境。

數據顯示，２０２３年，上海迪士尼樂園接待遊客超過１３００萬人次，創下開幕以來的客

流紀錄。此外，「八年五漲」的門票價格也讓迪士尼最高票價突破７００元大關。暑期期間，上

海迪士尼度假區一日票價格漲至７１９元╱張。（ｊｑ）

